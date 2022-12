Natation : titre et record du monde en relais pour Maxime Grousset

Avec un chrono de 1 minute, 27 secondes et 33 centièmes, Maxime Grousset, Béryl Gastaldello, Florent Manaudou et Mélanie Hénique ont mené la course dès le premier relais pour devancer l’Australie et les Pays-Bas.

"Incroyable"

Ils apportent à la France son premier titre dans ces Mondiaux, qui s’achèvent dimanche.

"C’était incroyable. Je n’ai pas tout de suite tilté qu’on avait fait le record du monde", a réagi Hénique, qui s’est également qualifiée pour la finale du 50 m nage libre. "Je touche le mur, je vois qu’on gagne. Ensuite, je vois marqué World Record et je me dis : ''Quoi ? C’est nous ?'' C’était incroyable à vivre avec Max, Flo, Béryl, on était là : ''Qu’est-ce qu’il vient de se passer ?'' C’était juste fantastique à vivre."

Béryl Gastaldello aurait pu être doublement sacrée quelques instants plus tard mais elle a dû se satisfaire de la médaille d’argent du 100 mètres quatre nages, remporté pour un dixième par la Néerlandaise Marrit Steenbergen. "Ce n’est pas facile d’être aussi proche d’être double championne du monde, c’est vraiment dommage", a estimé Gastaldello. "Mais je n’ai jamais eu à gérer un record du monde et dans l’heure qui suit une finale très importante. Donc je suis vraiment satisfaite de ce que j’ai fait quand même."

Rendez-vous ce week-end

Maxime Grousset sera à nouveau dans l'eau ce samedi soir (21h39), avec la finale du 50 mètres nage libre, pour laquelle il s'est qualifié avec le 8e temps (20''97) lors des demi-finales.

On pourrait enfin le revoir dimanche soir (20h50), en finale du 200 mètres nage libre.

Jusque-là, à Melbourne, le Calédonien a gagné en relais 4 x 50 mètres nage libre mixte et a terminé médaillé d’argent sur 100 mètres nage libre.