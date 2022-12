Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 19 décembre 2022 

[VIDÉO] La déception pour les supporters des Bleus à Nouméa après un match dingue face à l'Argentine

Les bars se sont vidés à vitesse grand V juste après l'ultime tir au but argentin. "Je suis dégoûté, c'était tellement fou", lâche Éric, devant le MV Lounge, où la rencontre était retransmise sur écran géant.Tout le long de la baie des Citrons, les supporters français ont envahi les bars durant cette nuit de dimanche à lundi. La Marseillaise a résonné partout. Et même si les 75 premières minutes offertes par les Français étaient bien ternes, le doublé de Mbappé en l'espace d'une minute a fait exploser les Calédoniens.

Natation : Maxime Grousset termine les Mondiaux sur une 6e place

Maxime Grousset (23 ans) a touché le mur en 6e position (en 1'41''56) lors de la finale du 200 mètres nage libre des Mondiaux en petit bassin, dimanche soir à Melbourne, où le Coréen Sun-Woo Hwang (1'39''72) a brillé devant le Roumain David Popovici (1'40''79).

Scalair : "Les polluants émis par la CAT restent les mêmes"

La " centrale accostée temporaire " monte en régime à Doniambo, la comparaison des émissions de polluants avec celles de l'actuelle unité en voie de retrait constitue un enjeu central. Scal'Air a étudié.

Un piéton mortellement fauché par une voiture à Nouméa

Nouvel accident tragique sur la route. Un piéton a été renversé par une voiture samedi vers 21 heures à Ducos et n'a pas survécu.

Une intervention délicate aux Monts Koghis pour secourir un randonneur

Les pompiers de Dumbéa, appuyés par le groupe d'intervention en milieu périlleux de Nouméa, ont secouru un randonneur de 64 ans qui suspectait une fracture de la cheville dans le secteur des Monts Koghis. Il a dû être redescendu sur une civière en tyrolienne.

Les produits des îles Loyauté très attendus à La Conception

Une longue file de voitures et des stands pris d'assaut. Le marché des îles, organisé ce week-end par la Société de développement et d'investissement des îles Loyauté, la Sodil, à La Conception a rencontré un vif succès. L'occasion, juste avant les fêtes, de trouver des produits frais à cuisiner pour Noël et le jour de l'An.

Païta : un père Noël en calèche pour apporter l'esprit des fêtes à l'Arène du Sud

Malgré une fréquentation moindre que lors des éditions des marchés de Noël des deux week-ends précédents dans les autres villes de l'agglomération, les festivités organisées pendant trois jours à l'Arène du Sud ont ravi petits et grands.

Magenta : quand le tennis et l'athlétisme sont là pour accompagner les enfants des tours

Une journée festive a été organisée, samedi, dans le parc des tours de Magenta. Un goûter et un spectacle proposés par Le Chapitô sont venus conclure des initiations au tennis et à l'athlétisme. L'occasion de promouvoir le sport et d'inciter les jeunes à rejoindre les clubs alentour.

Le succès révélateur de la pièce Fin bien ensemble !

La trilogie de Jenny Briffa s'est achevée samedi soir au Conservatoire avec une toute dernière représentation de la pièce Fin bien ensemble. Les trois spectacles, joués à guichets fermés, ont totalisé 40 000 entrées.

Miss Calédonie recalée à l'élection de Miss France 2023

Notre représentante calédonienne à l'élection de Miss France 2023, Océane Le Goff, est rentrée bredouille du concours des reines de beauté. Elle n'a pas passé la première sélection effectuée par un "collège" composé de membres de la production, de la chaîne TF1 ou encore d'anciennes Miss France.