Triathlon : Laurent Travers surprend les favoris à Poé

Moins attendu que les autres favoris, Laurent Travers a réalisé une course régulière à Poé, bouclant le Triathlon du Lagon en 4h29'20. Vainqueur pour la toute première fois sur le Caillou, il a battu Mathieu Szalamacha (4h30'56) et Florian Barket (4h33'47), faisant la différence dans le final, sur les 20 kilomètres de course à pied.

Chez les dames, sous le soleil de Bourail, Manon Brasseur, 11e du scratch (5h10'15), l'a emporté devant Hortense Happey (5h23'52) et Marc'harid Laidet (5h57'11).