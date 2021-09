Premier décès à Thio

Dans un communiqué diffusé ce vendredi, Jean-Patrick Toura, maire deThio, indique " avoir appris avec tristesse le décès de la première administrée de la commune, touchée par la Covid-19 ".

" Le maire, le conseil municipal, les autorités coutumières des districts de Thio et de Borendy, profondément affectés par cette perte, présentent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches. "

Le maire et les autorités coutumières de Thio et de Borendy rappellent la nécessité de suivre les consignes sanitaires, de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner " pour protéger nos familles et notre pays ".