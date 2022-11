Une reprise timide du tourisme au 2e trimestre 2022

Le tourisme reprend des couleurs après deux ans de crise sanitaire. Selon l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee), la Nouvelle-Calédonie a enregistré un peu plus de 20 000 visiteurs de janvier à juillet 2022, dont 12 210 au 2e trimestre. Une progression de 75 % par rapport au 1er trimestre qui s’explique principalement par la réouverture des frontières en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Néanmoins, cette reprise est loin d’atteindre les plus de 53 000 voyageurs enregistrés à la même période lors des six premiers mois de 2019. L’activité touristique reste encore très affectée par les conséquences de la pandémie de Covid 19 et par le conflit russo-ukrainien, venu perturber le trafic aérien ces derniers mois.

Autre changement notable, rendre visite à des proches n’est plus la principale raison de déplacement. Les vacances sont de nouveau le premier motif de voyage. Quatre touristes sur dix se sont rendus en Nouvelle-Calédonie pour passer des vacances au 2e trimestre 2022.