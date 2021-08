La vaccination sera obligatoire pour arriver en Nouvelle-Calédonie

Face à la multiplication des recours intentés ces derniers jours par des voyageurs de retour en Nouvelle-Calédonie qui "souhaitent échapper aux conditions de quatorzaine", Louis Mapou a convoqué en urgence les membres du gouvernement ce lundi matin.

Dans un communiqué diffusé lundi après-midi, l'exécutif "déplore les sorties prématurées sans test préalable autorisées par le juge d’appel."

Sans attendre, Louis Mapou a suspendu dès ce week-end le vol de passagers en provenance de Tokyo attendu demain, mardi, et composé en grande majorité de militaires.

"Si les recours s’intensifient, le gouvernement prendra ses responsabilités d’un commun accord et n’hésitera pas à suspendre les vols de passagers en provenance de Tokyo. "

Mais " avant d’en arriver à cette situation extrême" et "déterminé à ne faire courir aucun risque à la population calédonienne", le gouvernement va, dès mercredi, adopter un projet de délibération qui impose la vaccination obligatoire pour toute personne entrant sur le territoire.

Les critères et conditions d’arrivée se durcissent

Par ailleurs, le gouvernement s’apprête à renforcer les critères d’entrée en Nouvelle-Calédonie "qui vont devenir beaucoup plus rigoureux".

Parallèlement, Louis Mapou va demander à l’État de contester ces récentes décisions de justice en formant un pourvoi en cassation. Il souhaite également que l’État assure le contrôle sanitaire des personnes autorisées par le juge à effectuer leur confinement à domicile. Il l’invite, en outre, à gérer l’arrivée des militaires y compris leur logement en quatorzaine.

Enfin, "bien conscient que le sas sanitaire est de plus en plus fragilisé, l’exécutif rappelle que la seule solution reste la vaccination. Elle permettra au pays d’atteindre plus rapidement l’immunité collective et de protéger les plus fragiles contre les formes graves voire mortelles du Covid-19 " Et ce, dans " un seul objectif : éviter la crise majeure que traversent nos amis des archipels voisins".