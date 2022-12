Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 15 décembre 2022

[GROS PLAN] L'Autorité de la concurrence veut révolutionner le ciel

L'Autorité de la concurrence vient de publier son avis sur le fonctionnement du secteur aérien. Un dossier où sont pointés une série de dysfonctionnements, tant au niveau commercial que réglementaire, que ce soit sur la desserte locale ou internationale. L'instance indépendante formule 13 recommandations.

Le Congrès débloque 1,5 milliard pour maintenir Enercal en vie

Les débats autour d'Enercal, ce mercredi, auront duré près d'une heure. Non pas sur l'objet de la délibération, passée comme une lettre à la poste et votée par l'ensemble des groupes. Via une opération d'écriture financière, 1,5 milliard de francs seront puisés sur un excédent de budget du fond d'électrification rurale (FER) pour être basculés sur le budget propre de la Nouvelle-Calédonie puis reversés à Enercal. Cette somme vient s'ajouter au milliard déjà versé à l'entreprise au premier semestre par le gouvernement, sous forme de subvention.

Natation : Maxime Grousset commence fort en Australie

Sur le 100 mètres nage libre, le Calédonien de 23 ans s'est qualifié mercredi soir pour la finale des championnats du monde en petit bassin, à Melbourne. Rendez-vous ce jeudi à 19h42.

[INFO LNC] Trafic de cannabis : 20 millions de francs saisis en liquide, une prise record pour les policiers

Une vaste opération a été menée entre Houaïlou, Bourail, Nouméa et l'agglomération. Douze personnes ont été arrêtées, plusieurs kilos d'herbe et des armes ont été saisis en perquisition.

[VIDÉO] Bac général : une réussite satisfaisante de la génération "Covid"

Cette session est la première depuis la réforme du bac à s'être déroulée normalement. Elle affiche un taux de réussite élevé pour la filière générale, mais des résultats décevants pour la filière technologique. L'absentéisme est un point d'attention pour le bac professionnel.

Les infirmiers libéraux entament une grève des nouveaux soins

À partir de ce jeudi 15 décembre et pour dix jours, les infirmiers libéraux n'accepteront plus de nouveaux patients pour protester contre la décision "non concertée" et "non justifiée" d'ouvrir de nouveaux conventionnements dans les quatre communes du Grand Nouméa. En manifestant, ils espèrent également faire entendre plusieurs revendications.

Ils vont parcourir 600 km à vélo pour le Téléthon

Une dizaine de sapeurs-pompiers, postés dans différentes casernes du territoire, sont partis de Nouméa mercredi soir pour une "Grande traversée" du Caillou à vélo. Objectif : récolter des fonds en faveur du Téléthon.

Joseph Manauté quitte le gouvernement

Joseph Manauté, chargé du développement durable, de l'environnement et de la transition écologique mais aussi du Parc de la mer de Corail, de la politique de l'eau et de la transition alimentaire, a annoncé sa démission à l'occasion d'une conférence de presse, mercredi après-midi.

Aircal : la formation de Chrystelle Cejo financée par le gouvernement

C'était l'un des points d'accord qui avait permis de dénouer le conflit social. Du 4 au 16 août dernier, l'Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE) avait déclenché une grève au sein d'Air Calédonie pour demander la réintégration de la jeune copilote Chrystelle Cejo, dont le contrat a pris fin "brutalement", pointant du doigt des "discriminations". Dans ce bras de fer qui avait entraîné de nombreuses annulations de vols, faute d'effectifs suffisants, Aircal jugeait que la jeune femme n'avait pas "atteint le niveau exigé pour piloter sur le réseau". La grève avait finalement été levée après des négociations, la province des Îles proposant de financer la poursuite de la formation de la copilote au sein d'un organisme tiers en Polynésie française en vue de sa réintégration au sein d'Aircal.

Un nouvel espace associatif dans le quartier du 6e Km

Souhaité depuis quelques années par les habitants du quartier, l'espace associatif du 6e Km vient d'être mis en place il y a quelques mois. Géré par l'AS 6e, il permet d'y organiser réunions, formations, et de nombreuses activités ludiques et sportives.