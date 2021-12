La présentation d’une pièce d’identité désormais obligatoire pour l’achat de tabacs ou de cigarettes électroniques

Un amendement déposé par Milakulo Tukumuli, de l’Éveil océanien, a haussé ce lundi d’un cran la prévention, lors de l’examen au Congrès du projet de délibération relatif à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Désormais, la présentation d’une pièce d’identité sera obligatoire pour l’achat de tabacs ou de cigarettes électroniques. Le texte, qui rejoint une disposition sur l’alcool, a été adopté à l’unanimité. De fait, l’acheteur devra bien être majeur.

En outre, l’augmentation du taux de la taxe sur les alcools et tabacs en faveur du secteur sanitaire et social vient d’être validée, mais sans les voix des élus de l’Avenir en confiance dénonçant notamment "une navigation à vue en matière de politique fiscale". Afin de lutter contre le tabagisme et améliorer les recettes permettant notamment d’abonder le budget de prévention de l’Agence sanitaire et sociale (ASS), tous les prix de ventes des tabacs (publics et exportation) vont s’élever de 10 % par an et pendant 3 ans. Cette augmentation portera le prix public du paquet de cigarettes et du paquet de tabac à rouler le plus vendu de 1950 francs aujourd’hui à 2 150 francs en 2022, 2 350 francs en 2023 et 2 600 francs en 2024.

Plus d’informations à venir