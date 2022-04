Les élus du groupe Avenir en Confiance prennent acte de la scission

"Nous prenons acte du fait que les élus apparentés La République en Marche quittent le groupe Avenir en Confiance pour en créer un autre, indique les sept élus du groupe. Nous déplorons l’ingérence d’échéances nationales qui viennent rompre une unité qui avait fait sens en 2019, celle de l’AEC dont l’objectif était de mettre fin à la politique mortifère de Calédonie Ensemble et sortir la population du marasme."

Les élus regrettent : "La guerre politique au niveau national n’avait pas besoin d’être importée ici.

Virginie Ruffenach reste présidente du groupe Avenir en Confiance et des 7 élus qui le composent sur le meme engagement que celui pris devant les Calédoniens en 2019. Les élections législatives sont utilisées comme prétexte pour diviser et instaurer la pensée unique d’un seul parti national alors que la force de notre groupe était de rassembler les différents partis loyalistes dans le respect de chacun.

Nous déplorons cette rupture et voulons assurer à ceux et celles qui nous ont fait confiance en 2019 que notre action est et demeurera un total investissement au service de l’amélioration du cadre de vie des habitants de la Nouvelle-Calédonie et de leur avenir dans la France. "