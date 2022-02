Omicron : les mesures d'isolement sont allégées

Cas contacts

Les personnes ayant été en contact rapproché avec une personne positive, qu'elles soient vaccinées ou non, ne sont plus soumises à l'isolement. Et peuvent poursuivre leur activité professionnelle.

Personnes positives

L'isolement est réduit à 5 jours pour les positifs vaccinés, avec une levée de l'isolement possible au bout de 48 heures pour les personnes asymptomatiques ou peu symptomatiques.

L'isolement est réduit à 7 jours pour les positifs non vaccinés ou incomplètement vaccinés, avec une levée possible de l'isolement au bout de 5 jours en l'absence de signes cliniques depuis 48 heures, mais avec un résultat de test antigénique négatif exigé pour ces personnes.

Dérogations

Les dérogations exceptionnelles à l'isolement des positifs vaccinés sont maintenues pour certaines catégories de travailleurs prioritaires, lorsque ces derniers sont asymptomatiques ou peu symptomatiques.

Moins de 12 ans

Lorsque les enfants de moins de 12 ans sont personnes contact à risque, ils n'ont pas besoin d'effectuer un isolement et peuvent donc rester en classe. Il est néanmoins nécessaire de contacter le médecin traitant s'il s'agit d'un enfant " vulnérable ". Lorsqu'ils sont testés positifs, ils doivent s'isoler 5 jours et peuvent retourner en structure d'accueil dès la disparition des symptômes.