Province Nord : Préavis de grève chez les infirmiers et personnels de santé

La Fédération des fonctionnaires (SFAO Santé/Social) à a déposé un préavis de grève ce jeudi, destiné au président de la province Nord. Un débrayage sera organisé par les agents de dispensaires, le mercredi 29 juin devant l’hôtel de la province Nord.

Cela concerne tous les personnels des 15 CMS.

Des mouvements délocalisés pourraient également être organisés devant certains dispensaires, où des infirmiers devraient être réquisitionnés pour assurer la continuité des soins. La grogne est présente à tous les étages : selon le syndicat, des médecins ont également demandé à participer au mouvement social. Plus de précisions seront données en début de semaine prochaine, quant à la forme du mouvement.

Accumulation de problèmes

L’annonce était attendue : depuis plusieurs semaines, les infirmiers expriment leur inquiétude, dans un contexte de pénurie de médecins (seulement six pour quinze dispensaires) et des réunions ont déjà eu lieu avec la DASSPS (direction des affaires sanitaires, sociales et des problèmes de société).

Les syndicats, qui n’avaient pu accéder aux réunions entre la DASSPS et les infirmiers, ont été reçus le 9 juin. "De plus en plus de dysfonctionnements sont relevés et nous sont signalés, au détriment de la population. Le contexte actuel de pénurie de personnel, les différents actes de violences et ou dégradations à l’encontre du personnel ou des structures provinciales, et le manque d’attractivité pour les professions de santé, accentuent des problématiques déjà bien présentes au sein de votre collectivité", pointe notamment la Fédération des fonctionnaires.

Les principaux points de revendication sont les suivants :

- Surcharge de travail due au manque important de personne

- Augmentation des accidents de travail et des incidents pour les usagers

- Manque de considération du personnel

- Manque de communication avec la population

- Problématiques de recrutement

- La non-reconnaissance du personnel pour son implication durant la période Covid (pas de prime)

- Pas de protocole établi pour pallier l’absence des médecins

Pénurie nationale

Contactée, la province n’a, pour le moment, pas répondu à nos sollicitations. Début juin, la secrétaire générale Gisèle Hmakone, nous expliquait, qu’elle pouvait "tout à fait concevoir" la possibilité d’un mouvement social. Avant d’argumenter : " on est face à une situation de pénurie nationale, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos populations puissent accéder à un minimum de soins "