La section STKE mairie de Nouméa mobilisée devant l'hôtel de ville

Les salariés et leurs représentants syndicaux souhaitent notamment pouvoir s’entretenir avec Sonia Lagarde, la maire. "On a l’impression que nos revendications ne remontent pas jusqu’à elle", précise François Dokunengo, délégué syndical de la section mairie de Nouméa de l’USTKE. Il dénonce des entraves à la liberté syndicale, citant "un préavis de grève déposé en décembre 2020, clos par la mairie sans qu’il y ait de protocole de fin de conflit signé" à l’issue des échanges engagés. Par ailleurs, des conditions auraient été posées à la reprise du dialogue. "On veut pouvoir discuter de tous les sujets du cahier de revendications, sans conditions".

André Elia, secrétaire général de la fédération fonction publique de l’USTKE, a l’impression que les adhérents et les représentants du syndicat "font un peu les frais de l’engagement politique" du mouvement, en faveur de l’indépendance. Le dialogue social en pâtirait depuis un an.