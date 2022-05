Le tour de l’actualité du 4 mai en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN + INFOGRAPHIE] Les notes énergétiques des produits se durcissent

Depuis janvier, l’étiquette qui note la performance énergétique de l’électroménager et des écrans a changé en Nouvelle-Calédonie. Et ce, pour correspondre aux nouvelles normes européennes, nettement plus strictes. Par conséquent, la grande majorité des produits jusque-là " exemplaires " obtiennent désormais de (très) mauvaises notes.

Les lycées en mal de financement

Alors que l’État français alloue 1,2 milliard de francs à l’entretien et à la rénovation des lycées, par le biais du gouvernement calédonien, ce budget aurait été supprimé cette année. Pourtant, les dégradations dans ces établissements secondaires se multiplient. Et favorisent le décrochage scolaire pour les syndicalistes.

Justice : "Elle a le droit de refaire sa vie"

Il n’acceptait pas la séparation. Le tribunal correctionnel a condamné Wilson M. à neuf mois de prison pour briser un cycle de violences conjugales.

Gabriel Levionnois, un chef chevalier de l’alimentation durable

Le restaurateur Gabriel Levionnois a reçu, hier soir, au haut-commissariat, l’insigne de chevalier dans l’ordre national du Mérite. Une récompense pour son engagement, notamment durant la crise sanitaire.

Record du nombre de décès de Calédoniens en Métropole

Alors que onze Calédoniens sont décédés en Métropole depuis la mi-mars, le chef du service social de la Maison de la Nouvelle-Calédonie (MNC) revient sur le rôle de ses agents dans ces périodes délicates, et les délais rallongés pour le rapatriement des corps.

Alzeihmer : un aidant sur trois meurt avant la personne dont il s’occupe

Avec 2 500 personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer, et environ 250 nouveaux cas diagnostiqués tous les ans, cette pathologie n’a rien d’anecdotique en Calédonie. Les conséquences sur leurs proches non plus.

Loisirs : tendance, "le padel est indispensable pour faire vivre les clubs de tennis"

Arrivé sur le Caillou en avril 2021 avec l’ouverture de deux terrains au Ouen Toro, le padel connaît un succès fou, comme partout où il s’implante. Les sportifs aiment son côté ludique et convivial. Les clubs y voient la possibilité d’un nouvel élan.

Dumbéa : la nouvelle caserne de gendarmerie inaugurée après deux ans de travaux

En projet depuis une dizaine d’années, la nouvelle caserne de gendarmerie de Dumbéa est désormais opérationnelle. Elle a été inaugurée ce mardi, en présence du maire, de membres de la gendarmerie et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Voh aux couleurs du Chapitô

Après être passé à la tribu de Bondé à Ouégoa, le Chapitô poursuit sa tournée en Brousse et prend ses quartiers à Voh jusqu’au 10 mai. L’occasion pour le public de la zone VKP de bénéficier d’une programmation artistique et culturelle ambitieuse.

Rallye : Sébastien Guépin, l’invité surprise

Vainqueur de la première manche de la saison, il y a dix jours, sur le circuit de Tomo Valley, Sébastien Guépin, qui roule avec son ami Cyril Teufert, a profité des problèmes mécaniques de certains favoris. Une surprise pour celui qui disputait seulement son troisième rallye.