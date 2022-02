[GROS PLAN] Dovi s'apprête à frapper la Nouvelle-Calédonie

Elle ne cesse de se renforcer au fil des heures et arrive de plus en plus vite, droit sur le Caillou. Dovi devrait avoir atteint le stade de dépression tropicale forte avant de frapper, ce jeudi, les Loyauté puis le Grand Sud et l'île des Pins. Dans ce secteur, elle pourrait même se transformer en cyclone.

[DIRECT] Le phénomène se renforce et devient une dépression tropicale modérée nommée Dovi

A présent nommée Dovi par le centre météorologique de Nandi, le phénomène devrait atteindre le stade de dépression tropicale forte, jeudi matin, à l'approche de Maré.

Brunelle Gasse, médecin généraliste : "Nos cabinets médicaux sont saturés"

Brunelle Gasse et 37 autres médecins généralistes signent une lettre ouverte pour dénoncer des "mesures disproportionnés" face à l'épidémie d'Omicron.

Moins de nouveaux cas mais un taux d'incidence qui continue de grimper

Le gouvernement vient de publier son point sanitaire quotidien.

Politique : Sébastien Lecornu a rencontré le C24

Le ministre des Outre-mer s'est rendu les lundi 7 et mardi 8 février au siège des Nations unies à New York, pour rendre compte des dernières étapes du processus institutionnel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Impôts : des modalités de paiement modernisées

Mercredi en séance hebdomadaire, le gouvernement a étudié un avant-projet de loi du pays destiné à simplifier les démarches des contribuables pour déclarer et payer leurs impôts fonciers.

Jeu : connaissez-vous réellement le nautile, mystérieux mollusque du Caillou ?

Démêlez le vrai du faux en testant vos connaissances sur le célèbre céphalopode de la Nouvelle-Calédonie : le nautile. Plusieurs réponses sont possibles.

L'aéroport de Wanaham de nouveau fermé à partir du 14 février

Le conseil coutumier de Drehu vient de l'annoncer par voie de communiqué.

Jean-Pierre Delrieu, premier adjoint au maire de Nouméa : "on a perdu 1 700 élèves en six ans"

Fin 2020, deux écoles ont fermé : Emily-Panné à la Vallée-des-Colons et Louise-Vergès à Tindu. Cette année, c'est Mauricette-Devambez, à Rivière-Salée, qui ne rouvrira pas. En cause, toujours, la baisse de la population qui touche davantage certains quartiers.

Une rentrée scolaire normale en province Sud

Les élèves de maternelles et primaires entreront en classe dès le 14 février sans obligation de porter le masque.

Les travaux de la future marina de Nouré débuteront au premier semestre 2022

Alors que les conséquences liées à la crise sanitaire et aux tensions référendaires de ces derniers mois s'amoindrissent, le projet de marina en baie de Nouré reprend vie. Les premiers travaux devraient débuter dans quelques mois.