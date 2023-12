L’humoriste "angélique et sans filtre" Laura Laune revient en Nouvelle-Calédonie

La saison culturelle 2024 s’annonce riche et prestigieuse. Alors que le comédien François-Xavier Demaison et le mentaliste Fabien Olicard ont déjà été annoncés sur les planches du Théâtre de l’Île, l’une des figures de proue de l’humour irrévérencieux viendra également jouer sur le Caillou. Laura Laune est ainsi programmée au centre culturel Tjibaou, les 23, 24 et 25 octobre prochains, où elle présentera aux Calédoniens son deuxième spectacle Glory Alleluia.

"Des retours dithyrambiques"

Un retour à n’en pas douter très attendu, tant l’artiste belge avait marqué les esprits lorsqu’elle était venue sur le Caillou, en 2019, où elle avait joué ses trois dates à guichets fermés.

"Nous avions eu des retours dithyrambiques avec son côté sans limite et où tout le monde en prend pour son grade, se souvient Chris Tatéossian, directeur de Musical Productions, qui livre un aperçu du nouveau show de Laura Laune. C’est un spectacle, qui est un peu plus trash encore, qui est toujours aussi bien écrit et bien ficelé, mêlant sketchs et chansons, avec cette dimension à la fois angélique et sans filtre."

Car ne vous fiez pas aux apparences, malgré ses airs de princesse tout droit sortie de Disney, Laura Laune est passée maître dans l’art de l’humour noir, brisant bien des barrières et des tabous.

"Dans Glory Alleluia, elle se dévoile davantage et se livre notamment sur le syndrome asperger qui lui a été diagnostiqué. Cela donne un spectacle à la fois très drôle porté par une humoriste très attachante, estime Chris Tatéossian. Son premier one woman show était sa carte d’identité, celui-ci franchit encore un palier et marque sa confirmation. Sa tournée cartonne partout en France et nous sommes très heureux de pouvoir l’accueillir en Nouvelle-Calédonie."