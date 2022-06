Héléna Sipa et Florence Welepane, la gendarmerie comme ambition

Elles sont gendarmes adjointes volontaires, et opèrent pour (et avec) toutes les brigades du Grand Nouméa. Récemment, elles se sont classées à la 1re et 8e places d'un concours national, devant plus de 400 autres candidats. Des étoiles plein les yeux, Florence Welepane et Héléna Sipa voient grand pour la suite.