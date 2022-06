La musique résonne au Mont-Dore et à Dumbéa

Deux communes de l'agglomération ont donné le la, mardi 21 juin, à l'occasion de la fête de la Musique. Les festivités ont commencé dans l'après-midi et se sont étalées jusqu'en fin de soirée. Au Mont-Dore, six scènes dans six quartiers ont été proposées. Les amateurs de musique se sont régalés sur du rock, de la pop ou encore du kaneka. À Dumbéa, des concerts étaient programmés au Mk2 et au Big up spot. Sur la commune, les animations vont se poursuivre durant toute la semaine.