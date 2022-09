Fête de Saint-Louis : le jour où des rencontres se tissent au cœur de la tribu

"On fait ça pour que les gens se prennent en main et que, de l'intérieur, on arrive à changer l'image de notre tribu." Marie-Antoinette Brukoa est partout, en ce samedi de fête à Saint-Louis. Trésorière du Comité des fêtes de Saint-Louis, créée en 2021, elle affirme : "On a beaucoup d'id