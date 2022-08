Dumbéa : à chacun ses vacances !

Activités musicales, culturelles et sportives… A Dumbéa, les vacances scolaires sont une fois de plus animées grâce aux divers stages et ateliers qui sont proposés par des associations, la ville et différents prestataires. Rien qu’à la médiathèque, pour cette première semaine, il était possible de se défouler sur les terrains de sport, de s’évader en musique ou de fabriquer des déguisements.