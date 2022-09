1 360 kg de déchets ont été collectés par des étudiants de l'université, des élèves de Segpa du collège de Magenta et Caledoclean, mardi, aux abords de l'université. En une matinée, organisée dans le cadre du World Clean up day, 410 kg de ferraille, 80 kg de cannettes, 320kg de verre et 560 kg d'autres déchets ont été ramassés.