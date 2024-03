Droits des femmes, bourse aux livres, météo… Les infos à retenir du week-end

Deux journées de célébration des droits des femmes





Plusieurs évènements étaient organisés ce week-end dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. À Nouméa, la première édition du festival Egalité-Sororité a investi l’Art-Factory, toute la journée du samedi, pour proposer des conférences, du théâtre-forum, un concert et une exposition afin de sensibiliser à l’égalité des sexes.

Au centre culturel de Boulari, la journée organisée par la ville du Mont-Dore et le gouvernement, en partenariat avec l’association Agir pour le cœur des femmes, s’est tenue malgré la météo capricieuse. L’évènement était consacré à la santé des femmes, avec des ateliers, des animations sport-santé, une course mais aussi des concerts et des animations.





À Nouville, la Maison des artisans accueillait de vendredi à dimanche les visiteurs au Salon de la femme. Trois jours durant lesquels les 75 exposantes ont pu mettre en lumière leurs savoir-faire artisanaux.

À Dumbéa, l’association Créons ensemble et la ville proposaient une journée d’échanges avec des stands d’information, des ateliers et des débats autour des droits des femmes, des addictions, etc.

10 000 livres dans une salle de boxe

L’idée est simple : permettre aux bibliothèques municipales de faire de la place dans leurs étagères et de renouveler leur offre. Samedi s’est tenue à Nouméa la bourse aux livres, un évènement qui a réuni de nombreux lecteurs attirés par les milliers de livres vendus à petit prix. Cette année, quelque 9 500 ouvrages étaient proposés à la vente. Particularité 2024 : l’évènement avait lieu dans la salle de boxe Vincent Kafoa de Rivière-Salée, à quelques centaines de mètres de la médiathèque.

Un week-end de vent, de pluie et d’annulations

Plus que les animations, c’est la météo qui a véritablement rythmé le week-end des Calédoniens. Depuis samedi matin, le pays est placé en vigilance jaune aux fortes pluies et au vent violent. Des rafales jusqu’à 45 nœuds ont été enregistrées et sont encore prévues ce lundi. Des conditions qui ont poussé à l’annulation de plusieurs évènements. L’opération Dimanche en modes doux et le Live au parc urbain de Sainte-Marie ont été annulés par la ville. Le marché et vide-greniers de l’association Red Ground, prévu ce dimanche au parc de La Coulée, a lui aussi été reporté en raison de la météo.

Super Ligue : Magenta nouveau leader avec deux victoires





Après les deux premières journées de cette nouvelle version de la Super Ligue, l’AS Magenta a pris la tête du championnat devant Tiga Sport et Horizon Patho. En bas de classement, SC Ne Drehu et le Mont-Dore n’ont toujours pas marqué de point. Retrouvez le compte rendu de notre correspondant Pierre Guillot.