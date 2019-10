Pour son lancement, Tanéo, le nouveau réseau de transport de l’agglomération, qui comprend le Néobus et remplace Karuïa et Carsud, a été pris d’assaut ce week-end. Bus flambant neufs, nouvelles lignes, liaisons supprimées et tarifs modifiés… La modernisation du réseau en avait grandement besoin. Encore un peu perdus, les usagers doivent s’adapter.