Le prix du tabac va augmenter le 1er janvier

Afin de lutter contre le tabagisme et améliorer les recettes de l’Agence sanitaire et sociale (ASS), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé d’augmenter tous les prix de vente des tabacs d’environ 10 % par an, sur trois ans, à compter du 1er janvier 2022. Il a pris un arrêté afin de reconduire la mesure pour l’année 2023.

Du point de vue sanitaire, le tabac constitue, en Nouvelle-Calédonie, un véritable fléau qui touche toute la population : un majeur sur deux se déclare fumeur et d’après le baromètre santé jeunes de 2019, 45,5 % des jeunes Calédoniens disent avoir déjà fumé. Il avait donc été décidé de varier chaque année sur trois ans les coefficients fiscaux de l’ensemble des produits (tabacs, cigares et cigarettes) et d’augmenter le taux de la taxe sur l’alcool et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et sociale (TAT3S) qui passerait de 90 % à :

- 100 % au 1er janvier 2022

- 110 % au 1er janvier 2023

- 120 % au 1er janvier 2024

L’augmentation actée en début d’année 2022 semble avoir eu un effet sur la consommation de ces produits. En effet, à la fin novembre 2022, celle-ci avait baissé de 14,6 % par rapport à 2021.