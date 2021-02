La dépression tropicale Lucas aura pris tout le monde de court. Plus rapide que prévu, elle a entraîné dans sa course des nuages orageux qui ont touché la Grande Terre en fin de matinée mercredi. C'est la pluie qui a surtout surpris le pays, d'Ouvéa à La Coulée, provoquant des inondations et des crues pas observées depuis longtemps. L'alerte cyclonique a été levée le soir.