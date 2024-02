Nouvel affrontement à Yaté, Rainbow race, lancement des soldes… Les infos à retenir du week-end

Quatre blessés après un nouvel affrontement à Yaté

Les semaines passent et la tension ne redescend pas entre deux clans de la tribu Touaourou, à Yaté. Après deux épisodes de violences successifs, menant au décès de deux hommes le week-end dernier, un nouvel affrontement a éclaté, samedi après-midi. Un père, venu se recueillir sur la tombe de son fils, découvre des dégradations sur la sépulture. Persuadé que cet acte a été commis par des membres du clan rival, il part demander des explications. Il est alors accueilli par des jets de projectile qui brisent les vitres de sa voiture. Une rixe éclate, dans laquelle des boules de pétanque sont utilisées. Les deux pelotons de gendarmerie mobile déployés à Yaté depuis le début du conflit, soit une trentaine de militaires, sont intervenus pour mettre fin aux violences. Bilan : quatre personnes blessées et transportées au Médipôle pour des traumatismes et des fractures.

1 700 coureurs hauts en couleurs





Organisée par l’association Fit Energy, la 7e édition de la Rainbow race a réuni 1 700 personnes, samedi, sur la promenade Vernier de Nouméa. Plus qu’un défi sportif, la course de 5 km se veut un moment convivial, avec l’incontournable lancé de poudre colorée qui recouvre les coureurs en début et en fin de parcours. C’est également un évènement caritatif, puisque le montant des inscriptions est intégralement reversé à des associations.

C’est parti pour un mois de soldes





Le coup d’envoi des soldes d’été a été donné, samedi 24 février. Enseignes et magasins vont proposer, pendant un mois, des produits à prix réduits. Cette première période de soldes de l’année intervient dans un contexte économique compliqué. Il y a une dizaine de jours, la CCI alertait sur une hausse des entreprises en difficulté, notamment dans le commerce, et des indicateurs économiques dans le rouge. La récente mise en sommeil de KNS et les conséquences sur l’emploi dans le Nord n’augurent également rien de bon pour les commerçants. Les quatre semaines de soldes qui s’ouvrent représentent ainsi un enjeu important. Bilan dans un mois.

O-League 2024 : l’AS Magenta ira en mai à Tahiti





Un match nul et vierge qui fait le bonheur de l’AS Magenta. Samedi après-midi, le club de Nouméa et l’ASC Gaïca n’ont pas réussi à se départager lors de cette seconde rencontre des barrages de qualification pour la finale de la O-League. Vainqueur 2-1 lors de la première confrontation, c’est donc Magenta qui participera au tournoi continental, du 15 au 28 mai, à Tahiti. Retrouvez le compte rendu de notre correspondant, Pierre Guillot.