Le cambrioleur avait pris soin de bien garer la voiture volée

Lundi aux alentours de 17 heures, la brigade anticriminalité de la police nationale a repéré puis contrôlé deux jeunes hommes sur la rue Magnin à Nouméa. Une simple fouille leur a permis de trouver plusieurs téléphones, tablettes et une clé de véhicule. Peu convaincus des explications des deux, ils ont procédé à un rapide contrôle au poste. De quoi découvrir que tout le butin était enregistré au fichier des objets volés, en lien avec un cambriolage commis le 14 janvier 2023 dans une habitation de la Vallée-du-Génie. Une garde à vue plus tard, l'auteur du vol, âgé de 24 ans, a reconnu les faits et mis hors de cause son ami. Fait plutôt rare, le véhicule a quant-à -ui été découvert correctement stationné sur le parking d'une résidence.