Soupçons de pédophilie dans un centre pour enfants à Nouméa

C’est un « lieu privilégié pour se concentrer et faire sereinement ses devoirs, un lieu de rencontre entre jeunes et intervenants partageant tous la passion de créer ». Voici comment « Arts et études », une structure d’aide aux devoirs et d’apprentissage artistique, se présente sur son site internet. Son gérant a été mis en examen hier pour « agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité ». Le parquet de Nouméa a requis son placement en détention provisoire. Hier soir, la décision du juge des libertés et de la détention n’était pas connue.

La révélation de ces abus a été provoquée récemment par le signalement des parents de l’une des petites victimes, alertés par le comportement et les réflexions de leur enfant de 4 ans à la maison.

Au cours des derniers jours, les enquêteurs de la brigade de protection de la famille et des mineurs (police nationale) ont auditionné plusieurs intervenants artistiques qui étaient rémunérés par la structure, ainsi que des parents d’élèves. Ces investigations ont mis en lumière des abus qui auraient été commis sur trois enfants âgés de 4 à 11 ans. Le fondateur et gérant de la structure, un homme de 55 ans, a ensuite été placé en garde à vue. Il aurait « partiellement » reconnu les faits, indiquait hier soir Alexis Bouroz, le procureur de la République.

Une seconde structure au Mont-Dore

La structure de cet ancien manager chez Cetelem avait pignon sur rue et accueillait une cinquantaine d’enfants, du CP à la troisième. Il avait créé cet établissement en 2008, à Nouméa. Le projet du centre consistait à susciter et à favoriser la pratique artistique pour permettre aux enfants de faciliter leur travail scolaire. De nombreux artistes renommés intervenaient au sein de la structure. Depuis le début de cette année scolaire, le centre proposait en outre un service de ramassage les midis pour permettre aux enfants de prendre leur lunch box dans les locaux. Les tarifs des prestations proposées concernaient surtout une clientèle « issue des quartiers sud », reconnaissait lui-même le gérant lorsque Les Nouvelles l’avaient interrogé à l’occasion d’un article sur les activités extrascolaires. Le succès aidant, une seconde structure avait ouvert ses portes au Mont-Dore, à Robinson, en 2014. L’avenir du centre « Arts et études » semble désormais compromis.

