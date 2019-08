Foire de Bourail : un excellent millésime

BOURAIL. Hier soir, lors de la fermeture des portes de la Foire-exposition agricole et artisanale de Bourail, 42e du nom, malgré la fatigue, les organisateurs de l’événement affichaient un large sourire. Retour en images, sur quelques-uns des temps forts de ces trois jours festifs et ensoleillés qui ont attiré un peu plus de 25 000 visiteurs sur l’hippodrome de Téné, et qui se sont déroulés sans grand souci majeur.