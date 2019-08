Jacques Lalié demande à Air Loyauté de s’orienter vers « du low cost régional »

Dans la continuité de son discours de politique générale, le président de la province des Iles Jacques Lalié explique dans un communiqué avoir demandé à « la compagnie Air Loyauté, au-delà de ses missions de transport local, d’orienter sa stratégie de développement vers du transport aérien low cost régional.» Selon l’élu, « des études engagées conjointement depuis le début de l’année par les équipes d’Air Loyauté avec le constructeur Airbus ont mis en évidence l’intérêt économique d’ouvrir des lignes régionales avec un appareil de type Airbus A220 au départ de La Tontouta dans un premier temps puis ensuite de Lifou, vers des destinations régionales telles que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Indonésie, Wallis-et-Futuna, la Polynésie, ainsi que d’autres Etats du Pacifique. »

Selon Jacques Lalié « le dimensionnement actuel de la compagnie, forte de ses 70 salariés, permet dès à présent de prendre les bonnes orientations structurelles nécessaires à la mise en place d’un fonctionnement low cost.» Il poursuit en précisant que « la compagnie calédonienne a d’ores et déjà engagé des discussions avec des opérateurs aériens régionaux et locaux. » Des démarches dont la Direction de l’aviation civile de Nouvelle-Calédonie et le membre du gouvernement en charge du secteur ont été informés.