Le Cese se penche sur la vie et la croissance des entreprises

La France métropolitaine a adopté une loi dite Pacte. Traduisez : Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises. Cette loi tente d’apporter des remèdes à des maux bien français : la difficulté de créer une entreprise, la complexité et la longueur des démarches à effectuer, la lourdeur des formalités pour obtenir des crédits bancaires.

En Nouvelle-Calédonie, le mille-feuille administratif est tout aussi rédhibitoire, sinon plus, et plusieurs dispositions de cette loi intéressent de près les organisations patronales, la Chambre de commerce, et bien sûr le gouvernement local qui commence à concocter la version australe du Pacte.

Hier, c’est le Cese (Conseil économique, social et environnemental) qui a sollicité une séance de présentation du dispositif par ceux qui ont commencé à travailler à sa transposition à la Nouvelle-Calédonie. Contrairement à l’habitude, le Cese n’était pas saisi pour émettre un avis, mais c’est lui qui sollicitait une information.

Parmi les constats qui ont guidé le législateur national, celui que la France compte moins de PME que l’Italie ou l’Allemagne, et que les PME tricolores exportent moins que leurs voisines.

Conséquences, il faut faciliter la naissance des entreprises, il faut donner une deuxième chance aux entrepreneurs qui échouent dans un projet et faciliter la transmission des entreprises. Côté Medef, on souhaite aussi « alléger » le système de représentation sociale et revoir certains seuils.

Création en ligne

Pour la simplification des entreprises, Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la relance économique, travaille sur la création d’un guichet unique numérique devant permettre à un candidat à la création de faire toutes les démarches nécessaires à partir d’un ordinateur, et donc totalement en ligne. Avec pour objectif de ramener d’un mois à une semaine le processus de création.

Autre axe sur lequel travaillent les autorités, l’art et la manière d’orienter une partie de l’épargne calédonienne vers le financement de l’économie en général, et de projets d’entreprise en particulier.

Pour faciliter la transmission des entreprises, notamment aux salariés, le gouvernement travaille aussi sur des formules de crédit d’impôts permettant d’alléger la facture pour les repreneurs. Le problème est particulièrement aigu pour les TPME qui n’ont qu’une poignée de salariés, lesquels perdraient leur emploi si leur patron, rattrapé par l’âge, se trouvait contraint de dissoudre sa société.

Une voie de développement importante se dessine avec les filières d’exportation vers les pays de la région. C’était l’esprit du voyage entrepris récemment vers Fidji par une délégation de chefs d’entreprise et de responsables politiques. Il faut dire, qu’actuellement, la Nouvelle-Calédonie accuse une balance commerciale très déficitaire. Pour développer l’export, les acteurs locaux misent sur des contrats de coopération.

En ces temps de difficultés budgétaires, Christopher Gygès a rappelé que pour l’économie calédonienne, 1 % de croissance supplémentaire équivalait à 20 milliards de recettes fiscales en plus.