Calédonie ensemble « condamne l’élection de Tukumuli » à la vice-présidence

Le parti de Philippe Gomès estime que l’élection de Milakulo Tukumuli au poste de troisième vice-président de la province Sud s’est déroulée « au mépris du suffrage universel », « des Calédoniens » et « des engagements de campagne de l’Avenir en confiance ». Calédonie ensemble (CE) affirme aussi que « la majorité de circonstance (Avenir en confiance, Éveil océanien et Union calédonienne), qui a vocation à diriger le pays, rappelle la coalition entre le Rassemblement, l’UC et le Parti travailliste qui avait gouverné entre 2011 et 2014 alors que le Rassemblement avait fait campagne sur le thème “il faut purger l’indépendance dès 2014 afin qu’après on n’en parle plus?? avant de hisser le drapeau du FLNKS, d’élire Roch Wamytan à la présidence du Congrès, de légaliser les squats… » Enfin, CE estime que « cette coalition finira dans le cloaque des petites combines politiciennes, la course aux postes et aux prébendes ne pouvant tenir lieu de projet politique, économique et social ».