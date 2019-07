Jacques Lalié insiste sur la création d’un aéroport international de relais à Lifou

La jeunesse

« La jeunesse sera le « leitmotiv » de nos politiques publiques par un meilleur accompagnement dans l’accès à la connaissance, ou l’accès à la formation professionnelle dans un parcours personnalisé, pour une insertion globale et globalisante réussie dans son environnement social, culturel et coutumier » a indiqué Jacques Lalié, hier à Wé, Lifou. D’ailleurs, « des états généraux de l’enseignement seront organisés afin d’aboutir à une charte de l’éducation commune aux îles ». Et puis « nous prioriserons la formation et la qualification des enseignants. Nous les solliciterons davantage, pour une participation plus active, dans l’accompagnement et au-delà de la période scolaire ».

L’environnement

« Nous finaliserons le code de l’environnement, et nous engagerons le programme de sensibilisation environnementale concertée avec les autorités coutumières », a insisté le patron de la province. « Les moyens alloués à la surveillance de nos territoires seront renforcés. L’incident récent sur Iaaï met en exergue l’impérieuse nécessité de travailler ensemble, en totale synergie avec nos autorités coutumières ». Projets de production d’énergies renouvelables à partir du coprah, du photovoltaïque ou encore de l’éolien… le président s’engage pour une autonomie énergétique de la province d’ici 2030.

La santé

« Nous adapterons les recommandations du plan Do Kamo à nos réalités quotidiennes » et puis « nous favoriserons une meilleure qualité d’accessibilité aux soins ». Selon Jacques Lalié, « l’amélioration des services de soins, la rénovation des infrastructures existantes et le soutien au développement de professions médicales seront privilégiés ». La fusion de l’aide médicale gratuite (AMG) et de la couverture CAFAT sera demandée.

L’économie

Outre la volonté exprimée de réformer la Sodil et ses pôles d’activité « afin qu’elle accompagne véritablement le développement économique », et au-delà d’une restructuration de la filière de promotion touristique, le président des Loyauté a réitéré un souhait fort : « le touriste, dès son entrée en Nouvelle-Calédonie à Tontouta, doit pouvoir se rendre directement sur Wé, Wadrila ou Tadine. Ainsi, ensemble, nous combattrons pour que Wanaham devienne un aéroport international de relais afin que l’on puisse offrir plus de perspectives à notre secteur touristique, et ouvrir notre ciel à des lignes internationales avec le relais inter-îles ». L’ancien président Néko Hnepeune avait aussi émis cette idée. De plus, « pour asseoir un développement viable, nous devons favoriser la création d’entreprises et d’emplois pour lesquels les citoyens calédoniens seront prioritaires. Cela passera tout d’abord par la création d’une zone franche ». Dans le but de donner une meilleure visibilité commerciale, « un label « Made in îles Loyauté », sera un véritable atout au niveau mondial. Il sera mis en place en fonction des secteurs d’activité et ciblera des marchés de niche à fort potentiel économique tels que le miel, la vanille, le santal ou encore le corail ».

Le pouvoir d’achat

Face à l’enclavement des Loyauté, « nous nous fixons comme objectif pour cette mandature de réunir les conditions favorables à la création d’une centrale d’achats afin de diminuer les coûts pour les entreprises et la population ».

Un volet « solidarité » est exploré, et ces actions « seront renforcées par le développement d’un partenariat avec les églises et les autorités coutumières ». Dans ce cadre, « nous encouragerons à la consommation locale par une réglementation coutumière ».