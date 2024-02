Une triple visite ministérielle commence ce mercredi matin

Avoir trois ministres sur le Caillou est un événement assez rare, même s’ils ont tendance à revenir régulièrement ces derniers temps. Cette fois, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux sont là pour aborder la question des "politiques publiques et des services publics que nous devons améliorer" en Nouvelle-Calédonie, a déclaré le ministre de l’Intérieur dernièrement, même si des rendez-vous sur l’avenir institutionnel peuvent se greffer à tout moment dans le déplacement. Ainsi, après les hommages militaires place Bir-Hakeim et une coutume d’accueil au Sénat coutumier, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux sont attendus pour une réunion de travail au gouvernement vers 10 heures, avant de rejoindre Météo France où ils doivent présenter le nouveau contrat de développement et les nouveaux radars de la station en fin de matinée.

L’après-midi, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et la ministre déléguée se rendront au phare Amédée pour la présentation du dispositif de lutte contre l’érosion côtière et pour la signature du contrat de développement entre l’Etat et la province Sud pour la période 2024-2027.

Audiences solennelles

De son côté, Eric Dupont-Moretti est sur le Caillou pour présenter le projet de nouvelle prison à Nouméa et inaugurer le centre pénitentiaire de Koné, prévus jeudi et vendredi. Avant cela, le ministre de la Justice sera également présent ce mercredi matin place Bir-Hakeim pour les honneurs militaires et le dépôt de gerbe, puis au Sénat coutumier. Il se rendra ensuite, à 10 heures, au tribunal pour les audiences solennelles de la cour d’appel puis du tribunal de première instance avant d’inaugurer, à 13h30, les nouveaux locaux du palais de justice. A 14h15, le garde des Sceaux doit s’entretenir avec les personnels du palais de justice et les autorités judiciaires de Wallis-et-Futuna.

En novembre, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire étaient venus rencontrer les politiques sur l’avenir institutionnel et les industriels pour tenter de sauver les usines de nickel. En décembre, Sébastien Lecornu a présidé à Nouméa le sommet régional des ministres de la Défense du Pacifique Sud. Le ministre des Armées en avait profité pour baptiser le quartier " Bataillon mixte du Pacifique " en hommage aux tirailleurs kanak et pour inaugurer le quai des patrouilleurs, à la Base navale.