L’UC propose le drapeau du FLNKS pour qu’il devienne " la bannière de tous les Calédoniens "

"Pour honorer l’accord de Nouméa en allant jusqu’à son terme, notre proposition de loi du pays vise à revoir d’une part le sens des éléments graphique du drapeau du FLNKS afin de permettre que celui-ci devienne la bannière du pays. C’est dans cette optique que notre groupe dépose ce jour, une proposition de loi de pays relatif au drapeau de la Nouvelle-Calédonie."

Le courrier, signé de Pierre-Chanel Tutugoro, a été transmis jeudi soir à la presse. Le groupe UC-FLNKS propose un drapeau commun.

Si ce n’est pas la première initiative, celle-ci pourrait bien se concrétiser, avec un camp indépendantiste qui, en cas de renfort de l’Éveil Océanien, obtiendrait la majorité autour d’un véritable signe de la création d'un signe souveraineté.

"Notre groupe a manifesté durant les élections provinciales de 2019 sa volonté d’unifier la société calédonienne en développant une politique culturelle qui contribue à construire notre communauté de destin et cette proposition de loi de pays manifeste cette ambition, rappelle Pierre-Chanel Tutugoro. Pour rappel, le drapeau du FLNKS est déployé depuis juillet 2010 au sein des institutions locales et nationales. Cela fait suite aux conclusions du Comité des Signataires du 24 juin 2010 qui recommande que le drapeau tricolore et le drapeau du FLNKS soient arborés en Nouvelle-Calédonie. Cette volonté politique s’est ensuite traduite par le vote d’un vœu prévoyant que " soient arborés ensemble, en Nouvelle-Calédonie, le drapeau du FLNKS et le drapeau national ".

Le groupe UC-FLNKS fait le constat que "quelle que soit leur vision de l’avenir, de nombreux Calédoniens l’utilisent pour montrer leur appartenance à la Nouvelle-Calédonie. En effet, le drapeau vert, jaune, rouge imprégné d’une flèche faîtière, constitue le seul drapeau qui permette à notre pays de se démarquer dans le concert des nations."

"Il est temps d'avancer"

Pour l'Union Calédonienne, "Il est temps d'avancer dans la définition des derniers signes identitaires en officialisant notamment son drapeau selon les termes de l'article 5 de la loi organique du 19 mars 1999 qui précise que " la Nouvelle-Calédonie détermine librement ses signes identitaires permettant de marquer sa personnalité aux côtés de l'emblème national et des signes de la République ".