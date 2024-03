Pourquoi le temps est-il aussi pluvieux et venteux ?

Des rafales soutenues et continues, une humidité persistante, des pluies localement soutenues, et des vigilances jaunes qui se maintiennent un peu partout… Depuis vendredi, le mauvais temps a gagné le Caillou… et il devrait encore durer ces prochains jours.

Un "talweg de mousson" du nord de l’Australie jusqu’au Vanuatu

La raison de ce temps particulièrement pluvieux et venteux, qui n’annonce pas la venue d’un cyclone, est liée à la convergence de plusieurs phénomènes dans la région. Un "talweg de mousson" s’est ainsi formé du nord de l’Australie jusqu’au Vanuatu. En clair, ce phénomène est issu de la rencontre entre un flux de mousson venu du nord-ouest, qui a donc traversé l’équateur, et entre les alizés de sud-est issus de l’anticyclone en place en mer de Tasman.

Par conséquent, cette zone de talweg, devient un couloir où se forment des minimums dépressionnaires qui circulent d’ouest en est, donc de l’Australie vers le Vanuatu, avant d’être évacués par le sud, vers les Kermadec, ce qui a également une incidence sur le temps en Nouvelle-Calédonie.





Un temps encore humide et instable cette semaine

"L’évolution de la météo dans les jours à venir dépendra donc de la formation ou non de nouveaux minimums dépressionnaires dans cette zone de talweg, qui ont tendance à renforcer l’humidité et le vent, en particulier sur la façade Est et le sud de la Grande Terre", explique Gilles Devaud, prévisionniste chez Météo France NC. Ce qui est sûr en revanche, c’est que la situation reste propice à un temps plutôt pluvieux et instable sur tout le pays qui reste plongé dans de l’air humide cette semaine."

Le vent devrait baisser dès mercredi

Au chapitre des bonnes nouvelles, le vent devrait progressivement se calmer dans la nuit de mardi à mercredi, puis plus nettement mercredi. Et ce, progressivement, du nord au sud du pays.

En ce qui concerne les précipitations, deux scénarios se dégagent. Les pluies devraient s’estomper franchement dès ce mardi sur la partie sud et la côte est de la Grande Terre ainsi que sur les îles. Des passages pluvieux devraient néanmoins se maintenir.

En revanche, des pluies plus soutenues sont attendues dès ce mardi sur la moitié nord. Un temps maussade qui devrait persister dans cette région toute la semaine, en particulier sur la pointe Nord.

Les prévisionnistes recommandent par conséquent de rester informé de l’évolution de la situation, en particulier pour la fin de la semaine où les modèles météo diffèrent encore.