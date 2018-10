Si le « oui » à l’indépendance l’emporte, l’accord de Nouméa sera caduc et un nouvel Etat sera proclamé. Mais si c’est le « non » qui est majoritaire, à quelles évolutions institutionnelles faut-il s’attendre ? Les trois provinces, le Congrès et le gouvernement resteront-ils inchangés ? Pas sûr. Tour d’horizon.