Le Flying tour du RSMA a pris son envol

C'est une opération inédite qu'a lancée, lundi matin, le régiment du Service militaire adapté (RSMA). À bord de leur avion, deux pilotes font escale dans onze aérodromes de la Grande Terre et des îles, jusqu'au 17 octobre. À chacun de leur déplacement, ils organisent un forum de l'emploi auquel une soixantaine d'entreprises doivent participer.

Cet événement est également l'occasion de découvrir les 24 formations proposées par le régiment qui recrute, cette année, pas moins de 530 stagiaires.

"Jamais le régiment n'aura incorporé autant de jeunes et ce Flying tour permet de bien détailler l'ensemble des filières que nous proposons et qui répondent aux besoins économiques de la Nouvelle-Calédonie, précise le lieutenant-colonel Thibaut Dutailly, directeur des opérations du RSMA. Certaines filières attirent davantage au point d'avoir des listes d'attente. C'est le cas des métiers sur mines, du transport et de la logistique. À l'inverse, il y a des formations avec moins de candidats mais qui insèrent bien. Il s'agit des agents de prévention et de sécurité, des métiers de la terre, c'est-à-dire des agents des espaces verts et des ouvriers polyvalents agricoles. Ce sont des filières sur lesquelles les jeunes ont un coup à jouer."

Si le cœur de métier du RSMA n'est pas de voler, l'idée d'utiliser un avion reste "un moyen original qui permet de faire le tour de la Calédonie rapidement et de créer l'événement en attirant et en allant chercher les jeunes au plus près de chez eux", glisse le pilote et capitaine Bertrand.

Pour rappel, le RSMA est ouvert aux jeunes de 18 à 26 ans, y compris à ceux qui ont été déscolarisés tôt et qui se retrouvent donc sans diplôme.