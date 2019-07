Les sacs plastique à usage unique sont interdits, à partir d’aujourd’hui

À partir d’aujourd’hui, les sacs plastique à usage unique disponibles en caisse seront définitivement interdits en Nouvelle-Calédonie. Sur la liste des interdictions, on retrouve aussi les sachets plastique destinés à l’emballage des fruits, des légumes, des viandes et des fromages, ainsi que les cabas en plastique réutilisables d’une épaisseur de plus de cinquante microns.

Les consommateurs devront donc trouver des alternatives telles que les cabas réutilisables biosourcés ou recyclables, les filets en coton, les sacs en jute, ou encore les sacs fabriqués à partir de plastique de bouteilles recyclées.

Étape suivante : au 1er septembre, la vente de vaisselle en plastique jetable, de pailles, de touillettes et de cotons-tiges sera interdite. S’ajouteront au 1er mai 2020, les barquettes en plastique servant à l’emballage des denrées alimentaires pour une consommation ou une livraison immédiate (gamelles, traiteurs…).

Ces interdictions progressives sont issues d’une loi du pays du 21 janvier 2019, qui vise à réduire les déchets à la source. Pour rappel : 60 millions de sacs en matière plastique à usage unique seraient utilisés chaque année en Nouvelle-Calédonie, soit 215 sacs en moyenne par habitant et par an.

8 700 tonnes de déchets plastique sont jetées chaque année, rien qu’en province Sud, soit 2 600 tonnes par les ménages et 6 100 tonnes par les entreprises.

Dans la région, la Nouvelle-Zélande a déjà franchi le pas. En Australie, l’Etat du Victoria devrait adapter sa réglementation dans les mois à venir.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, Wallis-et-Futuna, les îles Salomon, Samoa, Îles Marshall et Vanuatu ont déjà interdit la vente de sacs plastique.

La mesure devrait s’appliquer d’ici la fin de l’année en Polynésie française.Photo Archives LNC