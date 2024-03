Deux jours pour fêter les droits des femmes

Vendredi 8 mars

- À Dumbéa, à la Microfolie, à la médiathèque, une sélection d’œuvres autour de la question des droits des femmes est à visionner gratuitement de 13 heures à 17 heures.

- À Nouméa, à l’Art Factory, vernissage de l’exposition Femme Sex(e) pose de l’Association Vital avec 15 artistes. À 18 heures, jusqu’au 29 mars. Suit le concert de Sandra M à 19 heures et son son acoustique pop folk. Renseignements au 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5, rue Jean-Jaurès.

- À Nouméa, les 3 Brasseurs proposent une soirée-concert en l’honneur de la journée internationale des droits de la femme, avec à 18h30 Sandy Factory suivie de Tornado. Réservations au 24 15 16.

- À Nouméa, le 33 rooftop propose une ladies night avec des surprises, des cocktails, des tapas… Animée par DJ Ceska et DJ After8. Réservations au 76 36 78 ou au 74 76 63.

- À Bourail, l’association Lézar’tisans organise un marché nocturne Girl power au marché municipal du village, de 16 heures à 20 heures. L’exposition Femmes de Bourail, du photographe Dominique Delor, permet de découvrir des portraits de Bouraillaises inspirantes. Au programme également : un spectacle de danse, un défilé de créatrices, des jeux gonflables pour les enfants, une buvette et de la restauration. Renseignements sur la page Facebook de l’événement.

- À Nouméa, le nakamal 21 propose une soirée sound système à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, animée par Roots Kitash. À partir de 18 heures, au 21, rue Félix-Broche, Magenta.

- À Poya, la Maison des solidarités propose un vide-greniers friperie "Spécial Femmes" au marché municipal de Poya. Renseignements au 47 84 27 ou par mail au mds@mairie-poya.nc.

- À Nouméa, Sylviane Cedia est en concert à l’occasion d’une soirée Zouk, au 1881, dès 18 heures, l’animation est assurée par les DJ Kelton, Kush et Senji. Tarif : 2 500 F.

- À Nouméa, le Musée maritime est gratuit pour les femmes ce vendredi 8 mars ! Ouvert de 10 heures à 17 heures, 11, avenue James-Cook. Tél. : 26 34 43.

- À Nouméa, à la Maison des artisans, c’est le Salon de la Femme organisé par Pacific Fair. de 9 heures à 18 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement.

- À Nouméa, la journée Entreprendre au féminin est proposée à l’Espace Jeunes de la province Sud, de 9 heures à 15 heures, avec des ateliers et des rencontres avec des femmes cheffes d’entreprises. Gratuit. Renseignements au 20 48 88, ou sur la page Facebook de l’Espace Jeunes.

- À Nouméa, le restaurant le Trois-Mâts, au CNC, organise une soirée dansante caritative, avec vente aux enchères, au profit des étudiantes de l’université de Nouvelle-Calédonie en situation de précarité. Tarif : 8 000 F. La soirée est animée par Guy Raguin, à partir de 19 heures. Renseignements et réservations au 91 58 16 ou par mail au : m.sem@wanadoo.fr.





- À Nouméa, ciné débat autour de la question de la féminité et du handicap, avec la projection du film Chœur de femmes. La soirée est organisée à l’auditorium du Centre administratif de la province Sud par le collectif Handicap et Ciné citoyen. Rendez-vous à 18 heures, la projection est donc suivie d’un débat. Renseignements par mail : coordination@collectif-handicaps.com, tél. : 24 03 01 ou sur la page Facebook de l’événement.

- À Nouméa, l’exposition photographique MATA sera inaugurée à la bibliothèque universitaire ce 8 mars. 25 portraits de la photographe Audrey Dang questionnent les stéréotypes de genre dans certaines professions en Nouvelle-Calédonie. Les œuvres seront visibles jusqu’au 5 avril, puis du 13 avril au 13 mai au campus de Baco.

- À Dumbéa, l’Origin Cinéma présente le festival La femme dans tous ses états, avec une programmation variée de films autour des femmes. Des avant-premières, un film calédonien, des rencontres, des débats… Renseignements et réservations sur le site Internet du cinéma.

- À l’île des Pins, au marché de Vao, la journée sera rythmée par des ateliers, des témoignages, des animations, un défilé de mode, de 7 heures à 15 heures. Le marché se tient comme habituellement. Renseignements au 46 11 03, ou par mail : animateur.communal@mairie-iledespins.nc.

Samedi 9 mars

– À La Foa, au complexe sportif, une journée très riche est proposée gratuitement. Femmes actives et sportives, ce sont des dizaines d’animations et d’initiations sportives, mais également des ateliers de sensibilisation des quiz, des jeux… Gratuit, restauration sur place. Renseignements par mail : accueil.cidfe@province-sud.nc, ou par téléphone au 20 37 40 ou sur le site Internet de la province Sud.





- À Dumbéa, à la médiathèque, de 13h30 à 16h30, jeux libres et ateliers autour des droits de la femme. Ouvert à tous. Gratuit. Sur Inscriptions au 41 43 10 ou par mail : mediatheque@ville-dumbea.nc.

- À Dumbéa, à la microfolie, à la médiathèque, de 13h30 à 16h30, animations. Entrée gratuite, sur inscriptions au 41 43 10 ou par mail : microfolie@ville-dumbea.nc.

- À Dumbéa, au Centre aquatique régional de Dumbéa (piscine de Koutio), une exposition photographique de portraits de femmes est à découvrir. Engagement de femmes, avec des femmes du monde sportif, de milieux professionnels réputés masculins, de la culture, du monde associatif. L’exposition s’enrichit chaque année afin de valoriser les habitantes de Dumbéa. À découvrir jusqu’au 31 mars, aux horaires d’ouverture de la piscine. Renseignements au 43 55 43 ou 94 45 94.

- À Dumbéa, le Centre aquatique régional de Dumbéa (piscine de Koutio), organise la Piscine pour elles, une journée totalement gratuite pour les femmes et les filles avec des cours d’aquabike, d’aquagym, du yoga, une animation : Égalité sur les droits des femmes et le sexisme par le Centre d’information Droits des femmes et égalité de la province Sud, une tombola, un photomaton… De 7 heures à 18h30. Renseignements au 77 33 58, ou sur la page Facebook du Card.

- À Dumbéa, l’association pluriethnik Créons ensemble propose une journée au parc Fayard, avec des stands de restauration, des animations, des danses et chants, mais également des ateliers de sensibilisation, une minute de silence en hommage aux femmes victimes de violences intrafamiliales, des saynètes sur la thématique des droits de la femme… De 9 heures à 17 heures. Renseignements au 89 31 91 ou au 75 13 10.

- À Nouméa, l’Art Factory accueille le premier Festival égalité sororité. Au programme de cette journée ouverte à toutes et à tous, des conférences et des ateliers (sur inscription) et des stands associatifs. Cette journée est entièrement gratuite. Elle se terminera par un concert de JLY et des animations. Et l’exposition Femme sex(e)pose sera également à découvrir, avec entre autres une œuvre en réalité virtuelle pour que les hommes comprennent le harcèlement de rue.

- Au Mont-Dore, au Centre culturel, de 9 heures à 15 heures, des concerts, des défilés de mode, un village bien-être, des conseils pour se reconvertir professionnellement, un parcours santé… Une journée chargée, entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous. Restauration sur place.

- À Nouméa, à la Maison des artisans, c’est le Salon de la Femme organisé par Pacific Fair. Ce samedi de 9 heures à 18 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement.

- À Nouméa, l’exposition préparée par l’association In Memoriam, Des femmes, ces héroïnes est à découvrir dans le hall de l’Institut de Formation des professions sanitaires et sociales, du 4 au 8 mars. Renseignements auprès de Micheline Roussel, micheline.roussel@ifpssnc.nc ou au 84 50 67.

- À Nouméa, l’exposition photo Toutes inspirantes, issue du Nouméa Women’s forum, est à découvrir à l’Espace Jeunes de la province Sud jusqu'au 11 mars, aux horaires d’ouverture. Renseignements au 20 48 88 ou sur la page Facebook de l’Espace Jeunes.

- À Païta, au Dock socioculturel, une journée est proposée autour de la question des avancées en termes de droits de la femme et la tradition. Un cours de self-défense est organisé, puis la projection du dessin animé Dilili à Paris pour les enfants, l’après-midi ce sera la projection du film Les Suffragettes, suivie d’un débat sur les droits de la femme et la tradition. Un brunch est offert à 10 heures. Entrée gratuite, de 8h30 à 17 heures. Renseignements au 35 21 14.