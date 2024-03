Journée internationale des droits des femmes, escape game, Go manga, spectacles... vos sorties du 6 au 12 mars

Mercredi 6 mars

NOUMÉA

Escape game au Musée maritime

Le premier mercredi du mois, soit aujourd’hui, mercredi 6 mars, une autre manière de visiter le musée maritime est mise en place avec un escape game. Quatre équipes de quatre joueurs s’affrontent pour sortir en premier du musée en découvrant le coffre. Tarif : 8 000 francs par équipe, réservations sur etickets.nc, renseignements sur la page Facebook de l’événement.

Maison de la biodiversité

Tous les mercredis de 15 heures à 16 heures, ateliers pédagogiques à la découverte des espèces. Aujourd’hui, Du duvet à la plume, la croissance des oiseaux. Un atelier d’initiation à l’écoute et à la mémorisation du chant de quelques oiseaux, animé par la Société calédonienne d’ornithologie (SCO). Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Atelier numérique

Tous les mercredis, la médiathèque de Rivière-Salée propose un atelier numérique. Aujourd’hui, les bacs à sable créatifs de Mine Craft. À partir de 8 ans. De 13h30 à 14h30 puis de 15 heures à 16 heures, en salle eBox. 4, rue Raphaël-Ménard, à Rivière-Salée. Renseignements et inscriptions au 41 54 02 ou par mail : mediatheques@ville-noumea.nc.

Visite du site historique de l’île Nou

La Boulangerie du bagne de l’île Nou se visite seul, mais c’est mieux accompagné de passionnés qui partagent leurs connaissances sur cette période. Aujourd’hui, mercredi 6 mars, visite guidée de 15 heures à 17 heures. Tarifs : de 1 000 à 1 500 F. Renseignements et inscriptions au 30 95 10 ou sur le site de l’île Nou.

DUMBÉA

Lancement de Go Manga

L’événement manga de l’année débute aujourd’hui à la médiathèque de Dumbéa. À cette occasion, ateliers de dessin, jeux vidéo, jeux de cartes Pokémon, coloriages géants et présentation de la sélection bibliographique. À partir de 7 ans. Sur inscriptions au 41 43 10, ou par mail : mediatheque@ville-dumbea.nc.

Game-Folie

La micro-folie, à la Médiathèque de Dumbéa, ouvre ses portes pour des parties de jeux vidéo endiablées. De 13 heures à 16 heures, à partir de 8 ans. Gratuit. 103, avenue Jean-François de Lapérouse. Tel : 41 43 10. Renseignements par mail : microfolie@ville-dumbea.nc.

LA FOA



Cours de cirque ou de musique

Tous les mercredis après-midi, jusqu’aux vacances d’avril, des activités artistiques sont offertes aux enfants. Des ateliers de cirque sont proposés gratuitement à la Maison des jeunes. Ils sont animés par la compagnie Crunc. À partir de 7 ans. Des ateliers musicaux sont organisés à la Maison des Arts (à l’angle du collège public et de la rue du SIVM). Inscriptions et renseignements au 44 30 23.

Jeudi 7 mars

NOUMÉA

Bachata, kizomba et salsa

Tous les jeudis, au Single Fin, initiation gratuite à la kizomba, salsa et bachata lors des soirées Bailemos latino avec Amelia et Youssef. À partir de 19h30. Renseignements au 94 33 39 ou par mail : contact.singlefin@gmail.com. 35 rue Roger-Laroque, complexe Baie-des-Citrons.

Marché nocturne et afterwork

Les jardins de l’Art Factory accueillent Les Ptits Marches Nocturnes du Spirit Nomade de 17 heures à 22 heures. Au son d’une promenade musicale et animée par un éventail d’événements à chaque étage, les visiteurs rencontrent les artisans créateurs passionnés et profitent de moments de détente et de bien-être à petits prix. À 18 heures, Eva anime l’Afterwork soul funk and disco sur le toit terrasse. Renseignements au 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5 rue Jean-Jaurès.

Les tortues se la racontent

La nocturne de l’Aquarium c’est ce soir de 18 heures à 20h30, pour entendre des Turtles Stories. Avec des ateliers, des surprises des échanges avec le chercheur Hugo Bourgogne pour tout savoir sur les tortues marines. Tarifs : de 1 000 F à 2 000 F, réservations sur le site de l’aquarium ou sur eticket.nc.

Missions humanitaires au Vanuatu

L’Association cœur Vanuatu organise sa réunion exceptionnelle de rentrée afin de présenter ses missions humanitaires au Vanuatu prévues cette année. L’occasion de s’engager dans le bénévolat. Rendez-vous à 18h30 à Green Valley. Renseignements auprès de Séverine au 92 92 98 ou par e-mail à coeurvanuatu@gmail.com.

Réunion de rentrée de l’Université populaire

L’Université populaire de Nouvelle-Calédonie propose des conférences et des débats sur la philosophie, les sciences humaines, l’art, la culture, l’éducation. L’association organise sa réunion de rentrée ce soir à 18 heures, en salle 16 du lycée Blaise-Pascal. Renseignements par mail : universitepopulairenc@gmail.com.

Bar des sens

L’équipe de la Maison de la biodiversité propose de découvrir des plantes ou minéraux en mobilisant l’ensemble de ses sens. Rendez-vous ce jeudi 7 mars de 14h30 à 16h30 pour un Bar des sens. À partir de 7 ans. Entrée gratuite. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Temps du conte

L’équipe de la Maison de la biodiversité propose un temps dédié aux contes, ce jeudi 7 mars. Une lecture de 30 minutes suivie d’un temps d’expression autour du conte au travers de la parole, de dessins, de coloriages… Sur inscription par téléphone aux heures d’ouverture de la Maison de la biodiversité. Entrée gratuite. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. De 15h30 à 17 heures. À partir de 5 ans.

Ateliers potagers et santé

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Aujourd’hui, rendez-vous à la Case des sciences, 67, avenue Koening, à Rivière-Salée, ancienne école Mauricette-Devambez, pour des ateliers autour du potager, agroforesterie, mais aussi autour de la respiration et de la réflexion, et un atelier pour "feinter ses addictions". De 8 heures à 11 heures. Gratuit. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook.

VAO

Vernissage au marché

À l’île des Pins, rendez-vous au marché de Vao pour l’inauguration de l’exposition Les Femmes de Kwényï, à 17 heures avec la chorale Assumpta est Kwenyï, puis diffusion de capsules vidéo qui ont été réalisées en parallèle des portraits. L’exposition sera visible jusqu’au 21 mars.

DUMBÉA

Un spectacle de danse pour les enfants

Le spectacle MontETsouris de la compagnie Racines Carrées est proposé au Studio 56 ce soir à 19 heures. Un spectacle dansé autour des questions d’illettrisme. À partir de 3 ans. Entrée gratuite. 30 minutes, suivie d’un atelier pour les enfants. Renseignements au 41 30 55 ou sur le site Internet de la ville.

Vendredi 8 mars

NOUMÉA

Les Simones au Théâtre de Poche

Un concert électro rock influencé par Radiohead, Pink Floyd ou encore The Cure. Le concert sera agrémenté de mapping. À découvrir le 8 mars au Théâtre de poche, à 19 heures. Tarifs de 1 200 F à 1 500 F. Billetterie au Centre d’Art du mercredi au vendredi de midi à 16h30 ou en ligne sur tickets.nc. Renseignements au 25 07 54.

Karaoké au Tennis social club

Le deuxième vendredi du mois, soit ce soir vendredi 8 mars, c’est l’heure d’attraper le micro et de donner de la voix au Tennis social club. De 19 heures à 23 heures, entrée gratuite. Tennis Club du Receiving – 1, rue Marcel-Kollen, Nouméa. Tél. : 26 45 32 ou sportpassion.nc@gmail.com.

Soirée dansante

L’association Nouméa Rock’n’roll organise des soirées dansantes. De 20 heures à minuit, ce vendredi soir, c’est line dance. Au 365 rue Jacques-Iékawé. Renseignements au 95 71 59.

Ateliers réflexion et respiration

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Aujourd’hui, rendez-vous à l’école maternelle Les colibris, 6, rue RP Roman, à la Vallée-des-Colons pour des ateliers autour de la respiration et de la réflexion, et un atelier pour "feinter ses addictions". De 9 heures à 10 heures. À partir de 16 ans. Gratuit. Places limitées, réservations auprès de Permalove culture via Messenger, ou par mail : contactpermalove@gmail.com.

Edmond au Conservatoire

La Compagnie de l’Archipel présente la pièce Edmond, d’Alexis Michalik et mise en scène par Dominique Jean. Récompensée par 5 Molières, la pièce, déjà présentée l’année dernière au Théâtre de l’Île, se jouera cette fois sur les planches du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie ce vendredi 8 mars. Tarifs : de 2 000 à 2 800 F, réservations sur eticket.nc.

Samedi 9 mars

NOUMÉA

Cours de Yoga à l’aquarium

Cours de yoga dynamique à l’aquarium des lagons de 8 heures à 9 heures. À partir de 6 ans. Apportez votre matériel. 2 000 F pour l’entrée à l’aquarium et le cours de yoga. Réservation sur e-ticket.nc.

Edmond au Conservatoire

La Compagnie de l’Archipel présente la pièce Edmond, D’Alexis Michalik et mise en scène par Dominique Jean. Récompensée par 5 Molières, la pièce, déjà présentée l’année dernière au Théâtre de l’Île, se jouera cette fois sur les planches du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie ce samedi 9 mars. Tarifs : de 2 000 à 2 800 F, réservations sur eticket.nc.

Plantation aux Boucles de Tina

L’association Caledoclean organise une journée de plantation aux Boucles de Tina. 1 000 arbres à mettre en terre ! L’association s’occupe de tout, rendez-vous à 8 heures au parking des Boucles de Tina en chaussures fermées, chapeau et équipé d’une gourde. Renseignements au 81 05 61 ou par mail caledoclean.asso@gmail.com, sur la page Facebook de Caledoclean.

Bourse aux livres

Suite à l’inventaire des médiathèques de la ville, une grande bourse aux livres, bandes dessinées, CD et DVD est organisée à la salle de boxe Vincent-Kafoa, à Rivière-Salée de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30. Tout est à 200 F.





30 ans du PC Dumbéa va’a

À l’occasion de leurs 30 ans, le club PC Dumbéa va’a organise une grande journée festive au Centre des activités nautiques de Nouméa. De 7 heures à 16 heures deux courses V6, des animations, des spectacles et des surprises. La restauration sur place est assurée par l’Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Renseignements au 78 02 84 ou par mail : pcdumbea@gmail.com.

DUMBÉA

Éveil à la lecture

Une séance de lecture et de contes avec Lau la conteuse pour les tout-petits de 0 à 3 ans, c’est Bébé qui lit, de 10 heures à 11 heures. Gratuit. Sur inscriptions au 41 43 10, ou par mail : mediatheque@ville-dumbea.nc.

Marché des mamans

Le petit marché et vide-greniers de l’association des mamans de Dumbéa-sur-Mer, se tient le deuxième samedi du mois à la maison de quartier. Aujourd’hui rendez-vous de 7 heures à midi pour des produits vivriers, plantes, vide-greniers et bien sûr restauration sur place… Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, 85, avenue des Télégraphes. Renseignements et réservation auprès de Mathilde au 92 86 99 (1 000 F par stand) ou sur le site internet de la ville.

Carrefour des sports

La galerie Kenu In organise un Carrefour des sports avec des animations, des initiations et des démonstrations. Entrée gratuite, de 9 heures à 16 heures. Renseignements au 410 410.

HOUAÏLOU

Ateliers santé végé



L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Aujourd’hui, rendez-vous à la vieille école de Do Neva pour des ateliers autour de la respiration, de la réflexion, du sport. Le midi, repas partagé végétarien et zéro déchets (amener ses couverts). Puis l’après-midi, projection du film calédonien Des racines et des rêves suivi d’un débat. De 8 heures à 15h30. Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook.

Dimanche 10 mars

NOUMÉA

Dimanche en mode doux

Le deuxième dimanche du mois, soit aujourd’hui, dimanche 10 mars, la place des Cocotiers est fermée à la circulation pour laisser place aux trottinettes, vélos, rollers et autres engins non motorisés. De 7h30 à 17 heures.

Live au parc urbain de Sainte Marie

De 16 heures à 17 heures, le groupe Do da jump explorera des morceaux de reggae, pop, rock sur le deck du parc urbain de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Braderie aux Halles de Magenta

Le parking en face du Foyer vietnamien se transforme en braderie ce dimanche de 7 heures à midi. Chiner tout en profitant d’animations et de restauration sur place. Informations et inscriptions pour les stands sur eticket.nc. 2 000 F le stand (complet).

Salon de la Femme

À la Maison des artisans, c’est le Salon de la Femme ce dimanche organisé par Pacific Fair. De 9 heures à 17 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement.

L’Opéra Nabucco en direct

En direct du Metropolitan Opera, à New York, l’opéra Nabucco de Verdi, est à admirer ce dimanche au Ciné City à 17h30. Un entracte gourmand peut-être réservé. Renseignements et réservations pour l’entracte : communitymanager@wdt.nc. Réservation des billets sur le site du Cinécity. Tarif : 3 350 F.

Atelier de tressage

Madame Cottin anime un atelier de tressage de joncs à la Maison de la biodiversité le deuxième dimanche du mois. De 14h30 à 16h30. À partir de 7 ans. 10 places disponibles par heure. Il est conseillé de s’inscrire par téléphone auprès de la structure. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

FARINO

Marché de Farino

Le deuxième dimanche du mois, soit ce dimanche 10 mars, le marché de Mamie s’installe à la mairie, de 8 heures à midi.

DUMBÉA

Marché au parc Fayard

Le petit marché et vide-grenier mensuel du parc Fayard se tient ce dimanche de 7 heures à midi. Vide-greniers, stands de fruits et légumes, de plantes, d’artisanat… Restauration sur place, et château gonflable gratuit pour les petits ! Renseignements au 90 38 82 ou sur la page Facebook Marché et Vide Grenier du Parc Fayard.

Ateliers étirements

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Ce dimanche, rendez-vous au parc de Koutio pour une marche, des étirements et de la respiration. De 16 heures à 17h30. Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook

Lundi 11 mars

NOUMÉA

Quiz musical

Tous les lundis, c’est le quiz musical aux 3 brasseurs, avec un quiz cumulé, pour gagner des bons d’achat à la brasserie. À partir de 19 heures. 33, promenade Roger-Laroque, Baie-des-Citrons. Renseignements et inscriptions au 24 15 16 ou par mail : 3brasseurs@cuenet.nc.

ÎLE DES PINS

Femmes de progrès

Le centre médico-social de Vao accueil l’exposition Femmes Inspirantes, de l’association In Memoriam, qui retrace le parcours de grandes femmes calédoniennes. À voir aux horaires d’ouverture. Gratuit.

KONÉ

Du sport avec Chloé

Chloé anime une séance de Fit-K ouverte à tous à partir de 16 ans. Les séances se tiendront tous les lundis, à 17 heures au stade Yoshida, elles sont gratuites. Venir en tenue de sport, apporter un tapis et une bouteille d’eau. Inscriptions au 75 56 20.

Mardi 12 mars

DUMBÉA

Cours de bachata

Tous les mardis, place à la Bachata au restaurant le Bamboo à Apogoti. Dès 18h30, cours avec Anne So de Bachata Fusion Nc, puis à 19h30, pratique libre ouverte à tous. Renseignements et réservations au 306 000.

NOUMÉA

Bar des sens

L’équipe de la Maison de la biodiversité propose de découvrir des plantes ou minéraux en mobilisant l’ensemble de ses sens. Rendez-vous ce mardi 12 mars de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 pour un Bar des sens. À partir de 7 ans. Entrée gratuite. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Atelier tressage

Atelier d’initiation à la vannerie à partir des fibres ligneuses qui portent les pommes lianes ou de feuilles de bois-de-fer. Une animation préparée et animée par Martine Mardhel. De 14h30 à 16h30 à la Maison de la biodiversité. Rendez-vous le deuxième mardi du mois. À partir de 7 ans. 6 places disponibles. Il est conseillé de s’inscrire par téléphone auprès de la structure. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

Ateliers potagers et santé

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Aujourd’hui, rendez-vous à la Case des sciences, 67, avenue Koening, à Rivière-Salée, ancienne école Mauricette-Devambez pour des ateliers autour du potager, agroforesterie, mais aussi autour de la respiration et de la réflexion, et un atelier pour "feinter ses addictions". De 15 heures à 18 heures. Gratuit. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook.

Les activités proposées à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes

Journée internationale des droits de la femme Vendredi 8 mars - À Dumbéa, à la Microfolie, à la médiathèque, une sélection d’œuvres autour de la question des droits des femmes est à visionner gratuitement de 13 heures à 17 heures. - À Nouméa, à l’Art Factory, vernissage de l’exposition Femme Sex(e) pose de l’Association Vital avec 15 artistes. À 18 heures, jusqu’au 29 mars. Suit le concert de Sandra M à 19 heures et son son acoustique pop folk. Renseignements au 82 28 10 ou par mail : event.artfactory@gmail.com. 3-5, rue Jean-Jaurès. - À Nouméa, les 3 Brasseurs proposent une soirée-concert en l’honneur de la journée internationale des droits de la femme, avec à 18h30 Sandy Factory suivie de Tornado. Réservations au 24 15 16. - À Nouméa, le 33 rooftop propose une ladies night avec des surprises, des cocktails, des tapas… Animée par DJ Ceska et DJ After8. Réservations au 76 36 78 ou au 74 76 63. - À Bourail, l’association Lézar’tisans organise un marché nocturne Girl power au marché municipal du village, de 16 heures à 20 heures. L’exposition Femmes de Bourail, du photographe Dominique Delor, permet de découvrir des portraits de Bouraillaises inspirantes. Au programme également : un spectacle de danse, un défilé de créatrices, des jeux gonflables pour les enfants, une buvette et de la restauration. Renseignements sur la page Facebook de l’événement. - À Nouméa, le nakamal 21 propose une soirée sound système à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, animée par Roots Kitash. À partir de 18 heures, au 21, rue Félix-Broche, Magenta. - À Poya, la Maison des solidarités propose un vide-greniers friperie "Spécial Femmes" au marché municipal de Poya. Renseignements au 47 84 27 ou par mail au mds@mairie-poya.nc. - À Nouméa, Sylviane Cedia est en concert à l’occasion d’une soirée Zouk, au 1881, dès 18 heures, l’animation est assurée par les DJ Kelton, Kush et Senji. Tarif : 2 500 F. - À Nouméa, le Musée maritime est gratuit pour les femmes ce vendredi 8 mars ! Ouvert de 10 heures à 17 heures, 11, avenue James-Cook. Tél. : 26 34 43. - À Nouméa, à la Maison des artisans, c’est le Salon de la Femme organisé par Pacific Fair. de 9 heures à 18 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement. - À Nouméa, la journée Entreprendre au féminin est proposée à l’Espace Jeunes de la province Sud, de 9 heures à 15 heures, avec des ateliers et des rencontres avec des femmes cheffes d’entreprises. Gratuit. Renseignements au 20 48 88, ou sur la page Facebook de l’Espace Jeunes. - À Nouméa, le restaurant le Trois-Mâts, au CNC, organise une soirée dansante caritative, avec vente aux enchères, au profit des étudiantes de l’université de Nouvelle-Calédonie en situation de précarité. Tarif : 8 000 F. La soirée est animée par Guy Raguin, à partir de 19 heures. Renseignements et réservations au 91 58 16 ou par mail au : m.sem@wanadoo.fr.

- À Nouméa, ciné débat autour de la question de la féminité et du handicap, avec la projection du film Chœur de femmes. La soirée est organisée à l’auditorium du Centre administratif de la province Sud par le collectif Handicap et Ciné citoyen. Rendez-vous à 18 heures, la projection est donc suivie d’un débat. Renseignements par mail : coordination@collectif-handicaps.com, tél. : 24 03 01 ou sur la page Facebook de l’événement. - À Nouméa, l’exposition photographique MATA sera inaugurée à la bibliothèque universitaire ce 8 mars. 25 portraits de la photographe Audrey Dang questionnent les stéréotypes de genre dans certaines professions en Nouvelle-Calédonie. Les œuvres seront visibles jusqu’au 5 avril, puis du 13 avril au 13 mai au campus de Baco. - À Dumbéa, l’Origin Cinéma présente le festival La femme dans tous ses états, avec une programmation variée de films autour des femmes. Des avant-premières, un film calédonien, des rencontres, des débats… Renseignements et réservations sur le site Internet du cinéma. - À l’île des Pins, au marché de Vao, la journée sera rythmée par des ateliers, des témoignages, des animations, un défilé de mode, de 7 heures à 15 heures. Le marché se tient comme habituellement. Renseignements au 46 11 03, ou par mail : animateur.communal@mairie-iledespins.nc. Samedi 9 mars – À La Foa, au complexe sportif, une journée très riche est proposée gratuitement. Femmes actives et sportives, ce sont des dizaines d’animations et d’initiations sportives, mais également des ateliers de sensibilisation des quiz, des jeux… Gratuit, restauration sur place. Renseignements par mail : accueil.cidfe@province-sud.nc, ou par téléphone au 20 37 40 ou sur le site Internet de la province Sud.

- À Dumbéa, à la médiathèque, de 13h30 à 16h30, jeux libres et ateliers autour des droits de la femme. Ouvert à tous. Gratuit. Sur Inscriptions au 41 43 10 ou par mail : mediatheque@ville-dumbea.nc. - À Dumbéa, à la microfolie, à la médiathèque, de 13h30 à 16h30, animations. Entrée gratuite, sur inscriptions au 41 43 10 ou par mail : microfolie@ville-dumbea.nc. - À Dumbéa, au Centre aquatique régional de Dumbéa (piscine de Koutio), une exposition photographique de portraits de femmes est à découvrir. Engagement de femmes, avec des femmes du monde sportif, de milieux professionnels réputés masculins, de la culture, du monde associatif. L’exposition s’enrichit chaque année afin de valoriser les habitantes de Dumbéa. À découvrir jusqu’au 31 mars, aux horaires d’ouverture de la piscine. Renseignements au 43 55 43 ou 94 45 94. - À Dumbéa, le Centre aquatique régional de Dumbéa (piscine de Koutio), organise la Piscine pour elles, une journée totalement gratuite pour les femmes et les filles avec des cours d’aquabike, d’aquagym, du yoga, une animation : Égalité sur les droits des femmes et le sexisme par le Centre d’information Droits des femmes et égalité de la province Sud, une tombola, un photomaton… De 7 heures à 18h30. Renseignements au 77 33 58, ou sur la page Facebook du Card. - À Dumbéa, l’association pluriethnik Créons ensemble propose une journée au parc Fayard, avec des stands de restauration, des animations, des danses et chants, mais également des ateliers de sensibilisation, une minute de silence en hommage aux femmes victimes de violences intrafamiliales, des saynètes sur la thématique des droits de la femme… De 9 heures à 17 heures. Renseignements au 89 31 91 ou au 75 13 10. - À Nouméa, l’Art Factory accueille le premier Festival égalité sororité. Au programme de cette journée ouverte à toutes et à tous, des conférences et des ateliers (sur inscription) et des stands associatifs. Cette journée est entièrement gratuite. Elle se terminera par un concert de JLY et des animations. Et l’exposition Femme sex(e)pose sera également à découvrir, avec entre autres une œuvre en réalité virtuelle pour que les hommes comprennent le harcèlement de rue. - Au Mont-Dore, au Centre culturel, de 9 heures à 15 heures, des concerts, des défilés de mode, un village bien-être, des conseils pour se reconvertir professionnellement, un parcours santé… Une journée chargée, entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous. Restauration sur place. - À Nouméa, à la Maison des artisans, c’est le Salon de la Femme organisé par Pacific Fair. Ce samedi de 9 heures à 18 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement. - À Nouméa, l’exposition préparée par l’association In Memoriam, Des femmes, ces héroïnes est à découvrir dans le hall de l’Institut de Formation des professions sanitaires et sociales, du 4 au 8 mars. Renseignements auprès de Micheline Roussel, micheline.roussel@ifpssnc.nc ou au 84 50 67. - À Nouméa, l’exposition photo Toutes inspirantes, issue du Nouméa Women’s forum, est à découvrir à l’Espace Jeunes de la province Sud du 5 au 11 mars, aux horaires d’ouverture. Renseignements au 20 48 88 ou sur la page Facebook de l’Espace Jeunes. - À Païta, au Dock socioculturel, une journée est proposée autour de la question des avancées en termes de droits de la femme et la tradition. Un cours de self-défense est organisé, puis la projection du dessin animé Dilili à Paris pour les enfants, l’après-midi ce sera la projection du film Les Suffragettes, suivie d’un débat sur les droits de la femme et la tradition. Un brunch est offert à 10 heures. Entrée gratuite, de 8h30 à 17 heures. Renseignements au 35 21 14.