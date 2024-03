Super Ligue 2024 : coup d’envoi d’un championnat "new look" ce samedi

A tout seigneur, tout honneur. C’est le champion en titre l’AS Magenta qui donnera le coup d’envoi en affrontant l’AS Kunié samedi à partir de 13h30 au stade Numa-Daly. Suivra à 16 heures sur la même pelouse du stade territorial le duel des deux derniers champions de la Promotion Honneur Sud, l’ASC Gaïca (2022) et le CA Saint-Louis (2023).

Pendant ce temps au stade Victorin-Boéwa de Boulari, un duel fratricide mettra aux prises l’AS Lössi et le SC Ne Drehu à 14 heures. A cette occasion la couleur orange sera omniprésente sur la pelouse synthétique qui verra deux heures plus tard, l’AS Mont-Dore recevoir Horizon Sport. Enfin à 15 heures au stade Lucien-Yoshida de Koné, le choc entre deux récents champions, Hienghène Sport (2021) et Tiga Sport (2022) constitue l’affiche de cette journée inaugurale.





Disputée en matches aller et retour entre le 2 mars et le 31 août, la phase régulière de 18 journées permettra d’établir une première hiérarchie. Les six premiers seront retenus pour disputer ensuite le play-off sur cinq journées. Le classement issu de la dernière journée du play-off permettra de désigner le champion. Ce qui signifie que chaque équipe aura l’occasion d’affronter ses adversaires du play-off à trois reprises.

Une nouvelle formule pour progresser

" Pour être champion, il ne faudra pas réussir le coup d’un soir mais être performant dans la durée, prévient Pierre Wajoka, l’entraîneur de Magenta. Cette formule nivelle les niveaux et toutes les équipes ont leurs chances d’atteindre le play-off. Pour le titre, difficile de désigner un favori vu que le concept du championnat a changé. Toutes les équipes sont à craindre, il n’y a pas de petites équipes tant que le match n’est pas joué. "





Entraîneur de l’AS Kunié, Kenji Vendegou espère que cette nouvelle formule permettra au football calédonien de progresser : " je pense que cette formule va amener un nouvel élan et une certaine dynamique. Le championnat va être passionnant car il me semble qu’il est plus homogène en termes de niveau, et les points vont valoir cher. Le seul petit hic qui m’interpelle est qu’il n’y a pas de descente directe, ce qui peut fausser le championnat sur la fin. Autrement, je trouve que c’est une bonne chose. "

Pour le play-down, soit la phase de maintien, les quatre dernières équipes de la phase régulière seront incorporées dans une poule de huit équipes qui comprendra également les champions des PH Nord et Iles et les deux meilleures équipes de la PH Sud. Au terme de sept journées de compétitions du 21 septembre au 16 novembre, les quatre premiers iront rejoindre les six équipes du play-off pour former la Super Ligue 2025. Quant aux quatre derniers, ils évolueront en Promotion Honneur la saison prochaine.