Le rythme effréné de Maxime Grousset

Forte de 20 nageurs aux 16es championnats du monde en petit bassin, à Melbourne, l'équipe de France a remporté cinq médailles (une en or, trois en argent et une en bronze) la semaine dernière. Le Calédonien a été le Tricolore à nager le plus et à en remporter le plus : une en or avec le relais 4x50 m nage libre mixte et une en argent sur 100 m nage libre.