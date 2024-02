Tarte saumon coco, tian de légumes et charlotte... découvrez la recette du week-end

Préparation 20 minutes, cuisson 40 minutes, 6 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 500 g de tomates bien mûres

• 1 aubergine

• 2 courgettes

• 2 gousses d’ail

• 5 cl d’huile d’olive

• Du thym

• Sel et poivre

Préparation

1. Frottez un plat à gratin avec l’ail et badigeonnez-le avec de l’huile d’olive.

2. Coupez les tomates et les courgettes en fines tranches.

3. Coupez l’aubergine en fines tranches.

4. Disposez les légumes dans le plat, en les faisant le plus possible tenir debout.

5. Salez, poivrez. Parsemez de thym puis arrosez d’huile d’olive.

6. Enfournez 40 minutes à thermostat 5 (150 °C) jusqu’à ce que les légumes soient confits.

7. Dégustez chaud, tiède ou froid.

3. Dans le bol d’un robot, mixez la crème de coco, les œufs, la coriandre et le curry. Salez et poivrez.

2. Préchauffez le four à 180 °C (th 6). Beurrez un moule à tarte. Étalez la pâte brisée sur le plan de travail fariné, mettez-la dans le moule et piquez-la de quelques coups de fourchette.

1. Rincez et séchez la coriandre, effeuillez-la. Éliminez les arêtes du saumon et coupez la chair en cubes.

• 1 c. à café de poudre de curry

Charlotte chocolat noir et pomme-liane en dessert





Préparation 30 minutes, cuisson 10 minutes, 6 personnes, difficulté : moyenne

Ingrédients

• 8 jaunes d’œufs

• 160 g de sucre

• 40 cl de lait

• 6 grandes feuilles de gélatine (12 g)

• 200 g de chocolat noir

• 30 cl de crème liquide très froide

• 5 cl de sirop de sucre de canne

• 2 fruits de la passion

• 20 biscuits à la cuillère

• 1 c. à soupe de sucre glace

Préparation

1. La veille ou 2 jours avant, fouettez les jaunes d’œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Faites bouillir le lait dans une grande casserole et versez-le en filet sur le mélange. Reversez le tout dans la casserole et faites cuire à feu doux 10 min environ en remuant souvent, jusqu’à ce que la crème nappe la cuillère.

2. Faites tremper la gélatine dans un bol d’eau froide pour la ramollir, essorez-la entre vos mains, puis jetez-la dans la crème chaude, hors du feu. Ajoutez le chocolat cassé en morceaux (sauf quelques brisures pour le décor), remuez doucement avec un fouet et laissez refroidir.

3. Battez la crème liquide en chantilly. Incorporez-la délicatement à la préparation au chocolat refroidie.

4. Ouvrez les fruits de la passion en deux, et pressez-les à la main au-dessus d’une passoire pour recueillir le jus. Mélangez avec le sirop de sucre de canne.

5. Tapissez de papier sulfurisé le fond et les bords d’un moule à charlotte. Trempez rapidement les biscuits dans le sirop parfumé et disposez-les debout contre les bords du moule. Versez ensuite la crème au chocolat, tassez un peu. Faites prendre au frais 12 h.

6. Le lendemain, démoulez la charlotte sur le plat de service, saupoudrez-la d’un nuage de sucre glace, décorez-la de brisures de chocolat. Servez frais.