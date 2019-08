Air Calédonie : un retour à la normale d'ici demain

Après un week-end et un début de semaine marqués par de fortes perturbations du trafic aérien intérieur, le programme des vols d’Air Calédonie a pu se dérouler à peu près conformément à la prévision, mardi. Si la situation à l’aérodrome de Magenta n’était pas, hier, totalement revenue à la normale, la compagnie déclare multiplier ses efforts d’information à l’adresse des passagers. Hier, quelques vols ont décollé avec un léger retard, mais sans menacer le bon déroulement du programme. Sur les îles Loyauté, les conditions météorologiques qui ont tant compliqué les rotations - et entraîné plusieurs demi-tours d’avion - se sont stabilisées, permettant de rattraper progressivement le retard. Les derniers usagers d’Air Calédonie qui n’avaient pas pu rejoindre l’île de Maré ce week-end devraient tous pouvoir y être acheminés d’ici la fin de matinée de mercredi. La compagnie espère un rétablissement complet de son programme de vols d’ici demain, jeudi, et invite ses passagers à joindre un numéro de téléphone portable (local ou international) à leurs réservations, afin d’être informés en temps réel, par SMS, d’éventuelles perturbations.C. L.