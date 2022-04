Covid-19 : rester vigilant pour protéger les plus vulnérables

Afin de protéger les personnes vulnérables, l'arrêté conjoint Etat-Nouvelle-Calédonie 6 septembre 2021 est prolongé pour 15 jours jusqu'au 24 avril à minuit. Avec une précision : le port du masque reste obligatoire, à partir de 18 ans, dans les cabinets médicaux, paramédicaux, les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, c'est-à-dire dans tous les lieux fréquentés par des personnes vulnérables ou malades.

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les autres lieux, mais il est fortement recommandé dans toutes les activités en intérieur, aux personnes vulnérables, à celles qui les côtoient et aux personnes non vaccinées (ou celles qui ne disposent pas d'un schéma vaccinal complet).

À ce titre, la Direction des affaires sanitaires et sociales précise que le port du masque est très fortement recommandé aux personnes malades et notamment celles contaminées par le virus de la grippe ou de la Covid-19.

Faire du port du masque un réflexe

La Calédonie est toujours en phase décroissante de l'épidémie (baisse des taux d'incidence, de dépistage et de positivité), mais le virus continue de circuler : la contamination est toujours possible. Les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités sont particulièrement exposées. Ces mesures ont donc une visée à la fois préventive et éducative, afin d'ancrer le port du masque dans le quotidien : chacun doit avoir le réflexe de porter un masque dès que les symptômes surviennent.

Les Calédoniens vont désormais vivre avec le Covid et d'autres vagues sont à prévoir dans les mois qui viennent. Le port du masque, le respect des gestes barrières, en toutes circonstances, et la vaccination restent des outils de protection particulièrement efficaces pour éviter la reprise épidémique.