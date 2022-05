Monnaie : les anciennes pièces pourront être utilisées jusqu’au 30 novembre

Les Calédoniens et les Calédoniennes ont six mois de plus pour s’habituer au changement de monnaie. La période transitoire durant laquelle les anciennes et les nouvelles pièces peuvent être utilisées a été prolongée jusqu’au 30 novembre.

Le 1er décembre, il ne restera plus que les nouvelles pièces, plus petites et plus légères, pour régler vos courses en liquide. Des millions de pièces doivent être récupérées et expédiées en Métropole.

Arrondi

Les pièces de 1 et 2 francs vont disparaître totalement des porte-monnaie calédoniens. Une règle d’arrondi s’applique, uniquement pour les paiements effectués en espèces.

Comment ça marche ? Le total est arrondi au-dessus ou en dessous, selon la somme. Pour 33, 34, 36 ou 37 francs, il faudra payer 35 par exemple. Pour 31 ou 32 francs, la note sera arrondie à 30. Une emplette de 38 ou 39 francs en coûtera 40.