Mont-Dore : Bientôt des groupes WhatsApp pour prévenir les cambriolages ?

Au Mont-Dore, la question de la sécurité n’est jamais bien loin. Alors que les élus, réunis en conseil municipal ce jeudi soir, débattaient des comptes de gestion et des résultats de l’exercice 2021, la recrudescence des actes de délinquance a fait irruption dans les discussions, par l’entremise de Nina Julié, élue de Générations Mont-Dore.

Contact en temps réel avec les policiers

Évoquant les cambriolages, les vols de voiture mais également l’homicide de la nuit dernière, elle s’est interrogée sur l’action de la majorité pour la sécurité des Mondoriens et a rappelé les dernières propositions des membres de sa liste. Parmi elles, "nous avions proposé de pouvoir alerter par SMS les Mondoriens lors de cambriolages dans leurs quartiers, car en général les visites se font dans plusieurs maisons de la même rue ou du même quartier. Est-ce que ce type de dispositif est envisageable ?" Oui, a répondu Jean-Jacques Afchain, premier adjoint et président de la séance, en raison de l’absence du maire. Mais pas forcément par SMS.

La ville envisage de passer par le réseau social WhatsApp pour créer des groupes de prévention des cambriolages, a dévoilé le directeur de la sécurité Gilles Monteferrario. "Nous allons étendre le dispositif de participation citoyenne, pour l’instant limité à six quartiers, à tous les quartiers de la ville et on réfléchit donc à un nouveau mode de communication." Les groupes de discussion mettraient en contact les gendarmes et les policiers municipaux avec des habitants "référents volontaires", explique Gilles Monteferrario.

Le directeur de la sécurité en a profité pour rappeler que des Flash-Ball avaient été commandés pour équiper les policiers municipaux et devraient arriver sous peu. Ces derniers sont également actuellement formés à l’utilisation de caméras individuelles.