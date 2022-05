A Nouméa, un samedi aux couleurs de l'Indonésie

Selamat pagi ! Il y avait du monde au consulat d’Indonésie ce samedi matin. Les Nouméens se sont rués sur les stands des associations qui avaient cuisiné pour l’occasion nombre de spécialités. "Gâteaux claquettes" colorés, bakso, nasi goreng…

À la tribune, la poétesse calédonienne Imasango a déclamé son poème hommage à la communauté indonésienne "Pour une poignée de riz", texte inspiré d’un long voyage auquel elle tenait beaucoup. "Je n’ai aucune racine indonésienne, je suis métisse kanak, indienne et blanche mais je voulais découvrir cette communauté qui appartient aussi à mon pays la Calédonie", témoigne-t-elle. Le chanteur Ardi Panatte aussi a tenu à être là pour contribuer à cette journée de retrouvailles.

Spectacles d’angklung, de danses ont ravi les spectateurs.

"On adore, c’est notre communauté et on ne loupe aucune occasion, racontent mère et fille Micheline et Flavianna. Là, c’est l’occasion de bien manger, des plats qu’on ne connaît pas bien."