Confinement strict le 1er novembre, effets secondaires, ouverture du pass sanitaire… Ce qu’il faut retenir des annonces du 27 octobre

Le confinement strict durera du samedi 30 octobre à 14 heures au mardi 2 novembre à 5 heures. Yannick Slamet l’a annoncé lors du point presse du gouvernement, mercredi 27 octobre.

Malgré les fêtes de la Toussaint, l’accès aux cimetières sera interdit le lundi 1er novembre. Les cérémonies religieuses seront autorisées avec le respect d’une jauge maximale. "Il appartient à chaque commune de décider de l’ouverture des cimetières, à compter du 2 novembre", précise Yannick Slamet.

La vente d’alcool sera par ailleurs interdite à partir de vendredi jusqu’au mardi. L’arrêté du haut-commissaire de la République n’est pas encore tombé.

Ouverture du pass sanitaire

Le confinement adapté va être prolongé les deux prochaines semaines, avec quelques assouplissements. D’autres activités vont être ouvertes au pass sanitaire dans les jours à venir. "Ces mesures ont pour but d’inciter à la vaccination afin d’atteindre l’objectif fixé", détaille le porte-parole du gouvernement.

Après le week-end de la Toussaint, les attestations dérogatoires disparaîtront à nouveau. Les balades ne seront plus limitées à dix kilomètres ni à trois heures par jour. Les sorties en mer seront de nouveau possibles, mais l’accès aux îlots sera toujours interdit.

Le couvre-feu restera en vigueur de 22 heures à 5 heures. Les rassemblements seront limités à quinze personnes.

Motifs impérieux

Pour le moment, rien n’a été décidé par le gouvernement. "Cette discussion doit être engagée avec l’État", précise Yannick Slamet. Le sas sanitaire sera aussi discuté "prochainement". S’il y a un rebond épidémique, toutes les mesures restrictives seront maintenues.

Effets secondaires du vaccin ?

Les autorités sanitaires ont enregistré 174 déclarations d’effets négatifs du vaccin en Nouvelle-Calédonie. Vingt-deux cas ont été considérés comme graves. Quatorze personnes ont dû être hospitalisées. Cinq décès sont à déplorer. "Il est plus probable que ces décès soient liés à une autre cause que le vaccin", précise la docteur Page, représentante de la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass).

Pour l’instant, aucun dispositif ne permet d’indemniser les personnes vaccinées. Ce genre de dispositif existe déjà en Métropole.