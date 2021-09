Le Rassemblement national souhaite rediscuter la date du référendum

Le Rassemblement national, par l'intermédiaire de Guy-Olivier Cuenot, souhaite une réunion de tous les partis avec l'État, afin de débattre "sereinement" des questions économiques et institutionnelles. " Nous ne pouvons pas continuer à naviguer à vue, au dernier moment, sur les sujets socioéconomiques comme sur cette échéance politique majeure, écrit dans un communiqué l'élu au Congrès. Quel serait l'impact d'une campagne tronquée où s'inviteraient les divisions sur la gestion de la crise sanitaires, la question vaccinale clivante ? Dans quelles conditions 160 000 personnes pourraient-elles voter lors du scrutin du 12 décembre prochain en période épidémique ?"

Le responsable politique rappelle également avoir proposé " une reprise des activités sociales et économiques dès le 1er octobre prochain. Avec des gestes barrières simples, les mesures plus contraignantes devant être strictement justifiées et limitées dans le temps."